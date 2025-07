Yangını yeniden başlattığı öne sürülen zanlıyla algı operasyonu

Kamuoyunda, AKP rejiminin orman yangınlarını kontrol altına almakta yetersiz kaldığı yönündeki tepkiler had safhaya ulaştı. İktidar ise her yönetemediği krizde olduğu gibi bu başarısızlığın da sorumluluğunu başkalarına yükleme çabasına girdi.





Bunun üzerine AKP’li bakanlar ve onların bürokratları hep ağızlar orman yangınlarının suçunu başkalarına atma telaşına düştü. Yandaş medya ve iktidara yakın bazı sözde muhalif yayın organları da, 15 Temmuz sonrası cadı avına maruz kalan toplum bir kesimine yönelik yeni bir karalama kampanyasına başladı. Oysa eski hava astsubay Ufuk Aytekin’in sosyal medya hesaplarındaki profil bilgilerinde 'İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı' olduğunu yazması, hem de İYİ Parti'li bir isme ait bir benzin istasyonunda çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye Aylardır Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor. Alevler artık köylere ve şehirlere ulaştı. Binlerce vatandaş evini terk etmek zorunda kaldı. Aralarında gönüllülerin de bulunduğu 20’ye yakın kişi, orman yangınlarını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.Orman Yangınlarındaki Söndürmedeki Yetersizlik Büyük Tepki GördüAKP iktidarı, söndürme çalışmalarında yeterli ekipman ve hava araçları tedarik etmediği için muhalefet ve kamuoyundan büyük tepki alıyor. Satılan yangın söndürme uçakları, eğitim merkezlerinin kapatılması ve Bursa’da yanan ormanlık alanın çok önceden “maden sahası” ilan edilmiş olması, eleştirileri daha da artırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “cebimizde uçak, arazöz yok” savunması ise bardağı taşıran son damla oldu.Köşeye Sıkışan AKP, Eski Askerin Olayına SarıldıKöşeye sıkışan AKP, meslekten ihraç edildiği için psikolojik sorunlar yaşayan ve ailesi tarafından evden kovulan eski bir askerin orman yangınını tekrar başlattığı iddiasına sarıldı. Çünkü Orhaneli’nde alevlerin tekrar yükselmeye başladığı bölgede şikayet üzerine aracında benzin bidonu bulunan Ufuk A. gözaltına alındı.Aytekin’in, polis ifadesinde “Dün akşam istasyondan 5 litre benzin aldım ve ormanı ateşe verdim.” dediği iddia edildi. Ayrıca, “Astsubaylıktan ihraç edildikten sonra ailemle aram bozuldu, evden atıldım. Ömür boyu hapse girmek istiyordum. Şeytana uydum ve ormanı yaktım.” şeklinde ifade verdiği açıklandı.Medya organlarına yansıyan ifadenin bir bölümü şöyle: “2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını’ beyan etti.”Orman yangınlarının bir kişinin üzerine yıkılmaya çalışmasına ise sosyal medyadan tepki geldi.-Türkiye aylardır cayır cayır yanan ormanlarla boğuşuyor. Ciğerlerimiz yanıyor, doğamız kül oluyor, hayatlar yok oluyor. Peki ya iktidar? Sarayın pencerelerinden bu dumanı gören var mı dersiniz? Konvoylarla cuma namazına gidenler, yangınlara müdahale edecek uçakları almıyor; yetersiz ekipmanla yangınları seyrediyor.-Bu rejim için doğa sadece ranta çevrilecek bir arsa, otel dikilecek bir fırsattan ibaret. Yangın söndürme uçakları satıldı, hava desteği yok. Vatandaş kendi kovasıyla, kendi elleriyle yangını söndürmeye çalışıyor. Devlet ise ortada yok.-İktidar kendi beceriksizliğini gizlemek için bir düşman yaratıyor. “Şu örgüt çıkardı”, “Bu grup yaktı” diye iftiralarla kamuoyu yönlendiriliyor, halk kutuplaştırılıyor. Oysa gerçek suçlu, yangınlara zamanında müdahale etmeyen, yangın uçaklarını almayan, yanan ormanlara otel dikmeyi düşünen bu rejimdir.-Her yangın sonrası olduğu gibi bu defa da sorumluluk başkasına atıldı. Oysa herkes biliyor ki, Türkiye’nin yanmasını asıl sağlayan, bu cezasızlık ve ihmal politikalarıdır.-Unutmayalım: Bu rejim, yanan her çamda, dumana boğulan her ormanda kendi utancını saklıyor. Doğa yanıyor, hayatlar yanıyor. Ve biz hâlâ seyrediyoruz.