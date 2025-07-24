Yangınında hayatını kaybeden 10 kişinin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi

Yangın sırasında görev yapan 10 kişilik ekipten uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu, kayıpların cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber, ailelere ve meslektaşlarına büyük üzüntü yaşattı.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk işlemlerin ardından cenazeler, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara’ya getirildi.



Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak kimlik tespiti ve DNA analizinin ardından cenazeler, ailelerine teslim edilecek. Hayatını kaybeden görevli ve gönüllüler için resmi tören düzenlenmesi bekleniyor.



Adli Tıp önünde toplanan aileler ve mesai arkadaşları, gözyaşlarına hâkim olamadı. Yangına müdahale ederken yaşamını yitiren bu insanlar, kamuoyunda “orman kahramanları” olarak anılıyor.