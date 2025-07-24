Samanyolu Haber /Gündem / Yangınında hayatını kaybeden 10 kişinin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi /24 Temmuz 2025 10:26

Yangınında hayatını kaybeden 10 kişinin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti. Alevlerin ortasında kalan ekiplerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yangın sırasında görev yapan 10 kişilik ekipten uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu, kayıpların cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber, ailelere ve meslektaşlarına büyük üzüntü yaşattı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk işlemlerin ardından cenazeler, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara’ya getirildi.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak kimlik tespiti ve DNA analizinin ardından cenazeler, ailelerine teslim edilecek. Hayatını kaybeden görevli ve gönüllüler için resmi tören düzenlenmesi bekleniyor.

Adli Tıp önünde toplanan aileler ve mesai arkadaşları, gözyaşlarına hâkim olamadı. Yangına müdahale ederken yaşamını yitiren bu insanlar, kamuoyunda “orman kahramanları” olarak anılıyor.
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