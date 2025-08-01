Yangınla mücadeleye en düşük bütçeyi ayıran ülke hangisi?

Toplunm Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye’de 27 Haziran-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı analizi açıkladı. Buna göre Türkiye’de son bir ayda meydana gelen yangınlarda 90 bin hektara yakın ormanlık alan küle döndü. Bu alanın, Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’un 21 katı büyüklüğünde, aynı zamanda 12 bin 752 futbol sahası büyüklüğüne eş değer olduğu kaydedildi.



Ayrıca analizde, Türkiye’nin Akdeniz ülkeleri arasında son bir ayda en çok yanan alana sahip ülke konumunda olmasına karşın orman yangını ile mücadeleye ayrılan bütçenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payı en düşük olan Avrupa ülkesi olduğu belirtildi. Enstitü verilerine göre yangın riski yüksek olan İspanya’da 40 yangın söndürme uçağı bulunurken, Türkiye’de 27 söndürme uçağı bulunuyor.