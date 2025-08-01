Samanyolu Haber /Gündem / Yangınla mücadeleye en düşük bütçeyi ayıran ülke hangisi? /01 Ağustos 2025 20:19

Yangınla mücadeleye en düşük bütçeyi ayıran ülke hangisi?

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yaptığı analize göre, Türkiye’de 27 Haziran-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan yangınlarda 90 bin hektara yakın ormanlık alan küle döndü. Yanan alanın, Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’un 21 katı ve 12 bin 752 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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Toplunm Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye’de 27 Haziran-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı analizi açıkladı. Buna göre Türkiye’de son bir ayda meydana gelen yangınlarda 90 bin hektara yakın ormanlık alan küle döndü. Bu alanın, Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’un 21 katı büyüklüğünde, aynı zamanda 12 bin 752 futbol sahası büyüklüğüne eş değer olduğu kaydedildi.

Ayrıca analizde, Türkiye’nin Akdeniz ülkeleri arasında son bir ayda en çok yanan alana sahip ülke konumunda olmasına karşın orman yangını ile mücadeleye ayrılan bütçenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payı en düşük olan Avrupa ülkesi olduğu belirtildi. Enstitü verilerine göre yangın riski yüksek olan İspanya’da 40 yangın söndürme uçağı bulunurken, Türkiye’de 27 söndürme uçağı bulunuyor.
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