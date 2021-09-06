Yangınlar sırasında düğüne giden AKP'li THK kayyımı istifa etti

Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınları sırasında kullanılmayan söndürme uçakları ve yaptığı açıklamalarla eleştirilerin hedefi olan Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifa ettiği iddia edildi. Aşçı’nın istifa dilekçesini, THK’ye kayyum atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği belirtiliyor.





Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre THK yetkilileri, istifa haberini doğrulayarak Cenap Aşçı’nın THK Genel Merkezi’nde istifasına ilişkin toplantı yaptığını belirtti. Aşçı’nın THK’deki makam odasını da boşalttığı öğrenildi.





Birgün'e konuşan Cenap Aşçı istifa ettiğini yalanlamadı. Aşçı yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz perşembe günü düzenlediğimiz basın toplantısında söylenecekleri ifade ettik. Daha Fazla söze gerek kalmadı diye düşünüyorum. Son sözümü perşembe günü ifade ettim ve bir başka açıklamamız, demecimiz olmayacak” dedi.





2019 yılının Ekim ayında THK yönetimine Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum heyeti atandı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde THK’yi yöneten üç kişilik Kayyum Heyeti üyelerinin de en az iki maaş aldığı açığa çıkmıştı. Kayyum Heyeti Üyesi Abdullah Kaya, tüm kayyum heyeti üyelerinin çift maaşlı olduğunu kabul etmişti.





AK Partili eski Bakan Cenap Aşcı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu tartışılırken, Cenap Aşçı’nın CNN Türk’te katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı.





Cenap Aşçı, “Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım” ifadelerini kullanmıştı.