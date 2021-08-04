Yangın AKP'ye de sıçradı

ÇAVUŞOĞLU ÖRNEĞİ





GÖREVDEN ALINABİLİR





KOMİSYONU DA İNANDIRAMAMIŞLARDI!





Cumhuriyetten Selda Güneysu'nun haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “ormanların korunması ve yangınlarla mücadelede belediyelerin sorumlu olduğuna” yönelik sözlerinin, hem kabine içinde hem de AKP’de tartışmalara neden olduğu belirtiliyor.Pakdemirli’nin sözlerinin “sahadaki milletvekillerinin halkla karşı karşıya gelmesine neden olduğu” vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Pakdemirli’ye kızdığı ve kendisini uyardığı” dillendirilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Yerel yönetimlerle hükümet arasına nifak sokulmasın” şeklindeki sözlerinin ise kabine içindeki Pakdemirli tepkisinin “işareti olduğuna” dikkat çekiliyor.Türkiye’nin pek çok bölgesindeki orman yangınları sonrasında siyasette ve kamuoyunda AKP iktidarının mücadeledeki yetersizliği ile Bakan Pakdemirli’nin, “ormanların korunması ve yangınlarla mücadelede belediyeleri sorumlu” gösteren açıklaması, tartışmaların göbeğine oturdu. Pakdemirli’nin bu sözlerinden özellikle yangın bölgesindeki AKP’li milletvekillerinin “rahatsız olduğuna” dikkat çekiliyor. AKP’li vekiller, Erdoğan’ın, TBMM kapandıktan sonra milletvekillerine “sahaya inin” talimatı verdiğini anımsatırken 2023 seçimleri ile ilgili parti çalışmalarında “bölge milletvekillerinin işinin daha zor olduğu” konuşuluyor. Özellikle son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın şimdi yangından etkilenen Adana, Antalya ve Mersin gibi büyükşehirleri kaybettiğine dikkat çekilirken burada “partinin daha fazla gayret göstermesi gerektiğine, yurttaşları yeniden AKP çatısı altında birleştirmek istendiğine” işaret ediliyor. Ancak milletvekillerinin “sahada gösterdiği dikkat ve özenle yurttaşlarla kurmaya çalıştığı bağın, Pakdemirli’nin belediyelerle ilgili sözleri nedeniyle sarsıldığı” konuşuluyor. Milletvekillerinin söz konusu durumdan “Erdoğan’ı da haberdar ettiği” vurgulanıyor.AKP’li milletvekilleri, Antalya Manavgat’taki yangın sonrasında başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hükümet adına yürüttüğü çalışmaları örnek gösteriyor. Orman yangınlarıyla birlikte bölgedeki yurttaşların da son derece gergin olduğuna dikkat çeken vekiller, Çavuşoğlu’nun bölge ziyaretlerinde de kimi zaman yurttaşlarla karşı karşıya geldiği ancak “tartışmalara soğukkanlılıkla yaklaşarak yurttaşları sakinleştirdiği ve hükümetin attığı adımları anlattığı” belirtiliyor. Ancak Pakdemirli’nin açıklamaları sonrasında bölgedeki yurttaşlardan bazılarından hem AKP teşkilatlarına hem de kendilerine “Gün belediyelerle kavga günü mü? Canımız yanıyor, görmüyor musunuz” şeklinde sitemlerin gelmeye başladığına da işaret ediliyor. Parti içinde, “Belediyelerle bizi karşı karşıya getirdi. Süren yangınlarla ilgili kamuoyunda zaten ‘İktidar hiçbir şey yapmıyor’ algısı oluşturulmaya çalışılırken Pakdemirli’nin açıklaması da bu algıyı güçlendirdi. CHP’li belediyelerin de eli güçlendi. Zaten yerel seçimlerde il ve ilçeleri kaybeden partimizi halk nezdinde de tartışmaya açtı” değerlendirmeleri yapılıyor.Öte yandan Pakdemirli’nin sözlerinin “kabinede de tartışmalara neden olduğu” vurgulanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, önceki gün Muğla’da yaptığı basın toplantısında, “Lütfen yerel yönetimlerle, belediyelerle hükümet arasında hangi siyasi parti olursa olsun, nifak sokup milletin çalışma güdüsünü çalışma kuvvetini aşağıya almayalım” sözleriyle Pakdemirli’nin sözlerine açıkça tepki gösterdiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Pakdemirli’nin sözlerine kızdığı ve “kendisini uyardığı” dillendirilirken “Erdoğan’ın Pakdemirli’ye geçen yıllarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele konusunda da zaten kızgın olduğu” ileri sürülüyor. O dönemki yangınlarda da yine THK’nin uçaklarının gündeme geldiği ve Pakdemirli’nin o zaman da “bu tartışmalara noktayı koyacak bir hamlede bulunmadığı” iddia edilirken, “Pakdemirli’nin, ilk kabine değişikliğinde görevden alınacağı” da konuşuluyor.Cumhuriyet, daha önce, AKP’li milletvekillerinin, TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda bakanlığın yangınla mücadele konusunda yaptığı açıklamalara “tepki gösterdiğini” de gündeme getirmişti. Komisyonun 6 Nisan tarihli toplantısında sunum yapan OGM Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, “Güzel bir çalışmayla müdahale süremizi 12 dakikalara kadar indirdik. İklim değişikliği sonucu artan yangın riskleri de dikkate alınarak orman yangınlarıyla mücadelede son teknolojileri kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz” bilgisini paylaşmış ve bu sözlere, AKP’li Nevzat Ceylan’dan, “Nallıhan’da son üç yıl içerisinde 3 büyük yangın çıktı. Buna rağmen Nallıhan’daki en son yangına geç müdahale edilmiş, ben şahidim bizzat. ‘12 dakika’ diyorsunuz ya 12 dakikada falan değil, bir saat sonra falan müdahale edildi ve bin hektara yakın yer yandı orada” tepkisi gelmişti.