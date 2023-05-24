Samanyolu Haber /Politika / 'Yanıtımın iktidarı rahatsız edecek bölümünü neden okumadı?' /24 Mayıs 2023 00:43

'Yanıtımın iktidarı rahatsız edecek bölümünü neden okumadı?'

Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam HaberTürk'te canlı yayın konuğu oldu. Gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u konuk eden Kübra Par'a, basın sözcüsü yoluyla mesaj gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Par'ın cevap mesajının yalnızca ilk bölümünü okuduğunu aktardı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk'te katıldığı canlı yayında, gazeteci Kübra Par'ı eleştirdi.

HaberTürk'te yapılan programda Bakan Murat Kurum'a yanıt gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Par'ın yanıtın ikinci kısmını okumadığını belirtti. Kılıçdaroğlu Par'a; "Neden sorumun yarısını okumadı, okuması lazım; bu gazetecilik mi?" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN MURAT KURUM'A YANITINI OKUDU

Kübra Par, Murat Kurum'u konuk ettiği programda terör örgütleri ve montaj video konusunda Kılıçdaroğlu'nun yanıtını okudu. Par, "Kemal Kılıçdaroğlu 6 Şubat 2018'de '50 sefer söyledim bir daha söylüyorum, meydanlarda söyledim, televizyonlarda söyledim, gazetelerde, her yerde söyledim PKK terör örgütür.' Bu açıklamayı göndermişler" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU,"İKİNCİ KISMI OKUMADI" DEDİ

Kılıçdaroğlu ise, yanıtın ikinci kısmını Kübra Par'ın okumadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Par'ı eleştirdiği konuşmasında, "Buradan gönderdiğimiz bir yanıtta ikinci bölümünü, ikinci cümleyi okumadı, neden okumadı? Okuması lazımdı. Gazeteci, gazeteciliği tam yapmalı. Eğer bir yanıt gönderiyorsa, yanıtın bir bölümünü okuyup, iktidarı rahatsız edecek diğer bölümünü okumuyorsa doğru değil. Kübra Hanım'a söylüyorum" ifadelerini kullandı.
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