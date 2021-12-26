Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’ya güvenlik garantisi sunmayı reddetmesi halinde Moskova’nın yanıtının çok farklı olabileceğini, yapılacak seçimin askeri uzmanların tavsiyesine bağlı olacağını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’ya güvenlik garantisi sunmayı reddetmesi halinde Moskova’nın yanıtının çok farklı olabileceğini, yapılacak seçimin askeri uzmanların tavsiyesine bağlı olacağını kaydetti.





Rossiya 1 televizyonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın sesini duymaması durumunda nasıl yanıt verilebileceği sorusuna, “Yanıtımız çok farklı olabilir. Ne olacağı askeri uzmanlarımızın bana yapacağı tekliflere bağlı” ifadelerini kullandı.





Rusya’nın bu konuyla ilgili müzakerelerden olumlu netice almak için çabalayacağını vurgulayan Putin, diplomatik süreçler açısından bir şeyleri sonlandırmak için değil diplomatik, yasal zemine dayalı bir neticeye ulaşmak istedikleri için teklifte bulunduklarını hatırlattı.





‘Bize adım atacak yer bırakmadılar’





Putin ayrıca Rusya’nın ‘kırmızı çizgileri’ hakkında, “Hem ülkemizde hem de yurtdışında herkesin, partnerlerimizin şunu anlamasını istiyorum. Birilerinin aşmasını istemediğimiz bir çizgiden bile bahsetmiyoruz. Mesele artık bizim geçecek yerimizin kalmaması. Bizi öyle bir noktaya getirdiler ki, artık ileriye doğru hareket edecek yerimiz kalmadı. Daha önce söylemiştim. Ukrayna’ya füze sistemleri sevkiyatı yapacaklar. Oradan Moskova’ya varış süresi dört-beş dakika. Hal böyleyken şimdi biz nereye kımıldayalım?" ifadelerini kullandı.





Rus lider “Bizi öyle bir duruma getirdiler ki artık onlara ‘Durun!’ demek zorundayız. İşte mesele bu” dedi.