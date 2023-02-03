Samanyolu Haber /Gündem / Yanlış demliyoruz. Çayı zararlı hale getiriyor.. /03 Şubat 2023 12:16

Yanlış demliyoruz. Çayı zararlı hale getiriyor..

Çay demlerken yapılan bu hataya dikkat etmelisiniz. Çay hem lezzetsiz hem çok sağlıksız oluyor.

SHABER3.COM

Çay, Türk mutfağında sevilen bir içecek. Ancak çay yaparken yapılan bir hata çayın tüm faydasını uçuruyor. Usta çaycı Murat Yıldırım'a göre çay demlerken mutlaka içme suyu kullanmak gerekiyor.

Çeşme suyu demliklerinde kireçlenmesine neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde demliklerdeki kireçlerin nasıl temizleneceğini Artı Gerçek sayfalarında sizlerle paylaşmıştık.

Demlikteki kireç lekelerini ortadan kaldıran temizlik tüyosu. 2 dakika bile sürmüyor Demlikteki kireç lekelerini ortadan kaldıran temizlik tüyosu. 2 dakika bile sürmüyor

LEZZETLİ ÇAYIN PÜF NOKTALARI

Doğru su ve çay seçiminin ardından ise çayı doğru demlemek tavşan kanı çay yapmanın temel püf noktasıdır. Bu noktada mutlaka önce suyu kaynatıp ardından çayı üzerine koymak gerekmektedir.

ÖNCE SUYU KAYNATIN

Ocağa koyduğunuz suyun tamamen kaynamasını bekleyin. Ardından kenara alıp suyu 1-2 dakika dinlendirip üzerine çayınızı ilave edin.


HAZIRLIK AŞAMASINA DİKKAT EDİN

Çayı en lezzetli şekilde hazırlamanın bir diğer püf noktası ise demlendiği süredir. Ağır ateşte yaklaşık olarak 20 dakika demlenmiş çay içmek için idealdir. Daha uzun süre demlenmesi çayın tadını ağırlaştıracak, daha az demlenmesi ise çayın aromasının suya tam olarak geçmemesine neden olacaktır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise çayın tamamen demliğin dibine çöktüğünden emin olmaktır. Eğer hala suyun üzerinde çay parçaları var ise çayınız tam olarak demlenmemiş demektir.

DEMLEME TEKNİĞİNE DİKKAT EDİN

Son zamanlarda giderek popüleşen çay demleme tekniklerinden biri de french press kullanmaktır. Bu yöntem özellikle sallama çay kullanmak yerine acelesi olanların çok seveceği bir alternatif. Suyunuzu kaynattıktan sonra french pressin içerisine alın, ardından üzerine çayı koyup demlendikten sonra afiyetle içebilirsiniz. 

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