Yanlış demliyoruz. Çayı zararlı hale getiriyor..

Çay, Türk mutfağında sevilen bir içecek. Ancak çay yaparken yapılan bir hata çayın tüm faydasını uçuruyor. Usta çaycı Murat Yıldırım'a göre çay demlerken mutlaka içme suyu kullanmak gerekiyor.





Çeşme suyu demliklerinde kireçlenmesine neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde demliklerdeki kireçlerin nasıl temizleneceğini Artı Gerçek sayfalarında sizlerle paylaşmıştık.





Demlikteki kireç lekelerini ortadan kaldıran temizlik tüyosu. 2 dakika bile sürmüyor Demlikteki kireç lekelerini ortadan kaldıran temizlik tüyosu. 2 dakika bile sürmüyor





LEZZETLİ ÇAYIN PÜF NOKTALARI





Doğru su ve çay seçiminin ardından ise çayı doğru demlemek tavşan kanı çay yapmanın temel püf noktasıdır. Bu noktada mutlaka önce suyu kaynatıp ardından çayı üzerine koymak gerekmektedir.



