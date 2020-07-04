Yanlış hesap köprüyü yıktı





Kanalın iki yakasını birleştiren üç köprüden biri olan Willemsbrug köprüsünde kaza sonrası büyük hazar oluştu

Rotterdam'dan geçen Nieuwe Maas kanalı büyük bir facia atlattı. Hollanda'nın en büyük ticaret yollarından bir olan Kanalda yük taşıyan bir gemi aşırı yüklenme sonucu ünlü 'Willemsbrug' köprüsüne çarptı. Her gün binlerce kişinin kullandığı köprüde trafiğin aktığı bir saatte böyle bir kazanın yaşanmasına rağmen yaralanmanın dahi olmaması kazanın ucuz atlatıldığı şeklinde yorumlandı