Yanlışlıkla 1.700 yıllık üç yumurtayı kırdılar!

Arkeologlar; Aylesbury, Buckinghamshire'daki bir kazı esnasında su dolu bir çukurda içinde 4 yumurtanın bulunduğu bir sepet keşfetti.







Yumurtaların üçü çatladı ve insanı bayıltacak kadar “güçlü bir koku” yaydı, fakat ekip 4'üncü yumurtayı muhafaza etmeyi başardı. Bu yumurta, Britanya'da bulunan bütün haldeki tek Roma tavuğu yumurtası.





BİRLEŞİK KRALLIK'TA İLK VE TEK





Oxford Archaeology'den uzmanlar, su dolu çukurun bir çeşit Roma dilek kuyusu olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor.





Kazı projesinin yöneticisi Stuart Foreman, “Bunun Birleşik Krallık'taki ilk ve tek buluntu olmasının çok iyi bir sebebi var.” dedi.





Foreman, "Binlerce yıldır suyla dolu bir çukurdan, kuru bir ortamda asla sağlam kalamayacak şeyleri bulabilirsiniz. Ancak yumurtaların bir tanesini çıkarmamız bile inanılmaz. Çok kırılganlardı." ifadelerini kullandı.





Yumurtaların yanında onlarca madeni para, ayakkabı, tahta alet ve “çok nadir bulunan” bir sepet de bulundu.





Bulguyu analiz etmek için üç yıl harcayan Edward Biddulph, şunları söyledi: "Romalılar yumurtaları, aşikâr sebeplerden dolayı, yeniden doğuş ve doğurganlıkla ilişkilendirdi. (..) Daha önce Britanya'daki Roma mezarlarında tavuk kemiği ve kırık yumurta kabuğu bulmuştuk, fakat bütün bir yumurtayı hiç görmemiştik."





A41'İN YANINDAKİ KAZI SAHASINDA





Bütün haldeki yumurta, St Albans, Bicester ve Cirencester'ı birbirine bağlayan eski bir Roma yolu üzerinde, Aylesbury'de bulunan A41'in yanındaki kazı sahasında bulundu.





Roma'ya ait, bozulmamış bir tavuk yumurtası buluntusunun bildirilen diğer tek örneği, 2010'da, Roma'da gömülü bir çocuğun elinin altından çıkarılmıştı.





Britanyalı yumurtaysa şu an, Oxford Archaeology'nin merkezinde, plastik bir kutuda asitsiz kâğıda sarılı.





Diğer buluntularla birlikte Buckinghamshire İlçe Müzesi’nde sergilenecek.





Kazı; konut ve topluluk tesislerinin yer alacağı Berryfields bölgesinin planlama izninin (yapıların inşâsı için resmi makamlardan alınan izin) şartları arasındaydı.





2007 yılı ila 2016 arasında gerçekleşen kazıdan elde edilen buluntuların analizi o zamandan beri devam ediyor.