Samanyolu Haber /Gündem / Yanlışlıkla ABD yaptırımına uğrayan Urfalılar şaşkın /15 Nisan 2021 11:37

Yanlışlıkla ABD yaptırımına uğrayan Urfalılar şaşkın

Ahmet amca ile yeğeni İsmail, isim benzerliğinden dolayı ABD ile karşı karşıya geldi. İkili, IŞİD'e mali ve lojistik destek veren şahıslarla aynı ismi taşımaları nedeniyle yapılan hata sonucu ABD yaptırımlarına maruz kaldı.

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Şanlıurfa'da yaşayan Ahmet Bayaltun ve yeğeni İsmail Bayaltun, kentte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde IŞİD'e destek vermekten yargılanan ve aynı isimleri taşıyan iki kardeş Ahmet ve İsmail Bayaltun ile karıştırıldı.

İthalat, ihracatla uğraşan ve Çin'den cep telefonu aksesuarları getiren amca ile yeğen, isim karışıklığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır ABD yaptırımları mağduru.

Karışıklığı çözmek için ABD'ye giden Türk avukat Halil Uzun, yaptığı açıklamada, IŞİD'e destekten yargılanan iki kardeş ile kendisine başvuran amca ve yeğen Bayaltunların farklı kişiler olduğunu ispat etmek için önce nüfus, sabıka ve yargılama kayıtlarını incelediğini, daha sonra hatanın düzeltilmesi için OFAC'a başvurduğunu söyledi.

OFAC'ın yaptırım listesine girdikten sonra dünyadaki tüm finans kuruluşlarının burada yer alan isimlerin işlemlerini durduğunu anlatan Uzun, Türkiye'de dahi hiç kimsenin isimleri terörle anılan müvekkilleriyle çalışmak istemediğini ifade etti.

Uzun, amca Ahmet ve yeğen İsmail Bayaltun'un ailesinin de bu hata nedeniyle bankalarla ciddi sorun yaşadığını, müvekkillerinin faaliyetlerinin çok ciddi şekilde kısıtlandığını ve ticari hayatlarının 'altüst olduğunu' belirtti.

İsmail Bayaltun'un 7 Nisan'da OFAC yaptırımları nedeniyle Türkiye'de mal varlığının dondurulduğunu bildiren Uzun, Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanlığına isim karışıklığının düzeltilmesi için başvurduklarını kaydetti.
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