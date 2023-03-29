Yapay zekâ, 300 milyon kişiyi işsiz bırakacak

Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler hızla devam ederken Goldman Sachs da pek çoklarının merak ettiği o soruya yanıt aradı: Bir gün yapay zekâ işleri elimizden alır mı?



Goldman Sachs’ın yayınladığı rapora göre; küresel olarak işlerin yüzde 18’inin bilgisayarlaştırılabileceği belirtilirken. Bu teknolojinin özellikle gelişmiş ekonomilerde, gelişmekte olan pazarlardan daha derinden hissedileceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni de beyaz yakalı çalışanların, fiziksel güç kullanarak çalışanlara göre daha çok risk altında olması. Özellikle de idari işler ve avukatların bu teknolojiden etkilenmesi bekleniyor.



Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da mevcut işlerin yaklaşık üçte ikisi bir dereceye kadar yapay zekâ otomasyonundan yararlanıyor ve tüm işlerin dörtte biri kadarı da tamamen yapay zekâ tarafından yapılabiliyor.



Bu ay GPT-4; kodlamayı basitleştirme, basit bir eskizden hızla bir web sitesi oluşturma ve sınavları yüksek notlarla geçme becerisiyle oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Bu da Goldman Sachs uzmanlarının, yapay zekânın daha fazla kullanılmasının muhtemelen iş kayıplarına yol açacağına dair tahminlerini kuvvetlendirdi. Ancak, başlangıçta çalışanları yerinden eden teknolojik yeniliğin, uzun vadede istihdam artışı da yaratması bekleniyor.



Uzmanlar, yapay zekânın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin önemli olduğunu belirtse de çoğu iş ve sektörün yalnızca kısmen bu teknolojiden etkileneceğini tahmin ediyor. Bu nedenle de tamamen yapay zekânın işlerin yerini almasından çok, yapay zekâ ile bu işlerin tamamlanma olasılığı üzerinde duruluyor.



BBC’nin haberine göre de Oxford Üniversitesi'nde mesleklerin geleceği üzerine uzmanlaşan Carl Benedikt Frey, yapay zekâ yüzünden kaç mesleğin yok olacağını bilmenin zor olduğunu söylüyor. Frey, yaşanan gelişmeleri Uber ya da GPS teknolojisi geldiğinde sürücülerin yaşadığı zorluklara benzetiyor.



Bu teknolojilerin gelmesiyle sürücülerin sayısının azalmadığını, ancak maaşların düştüğünü hatırlatan Frey, ChatGPT ile de maaşlarının düşebileceğini belirtiyor.