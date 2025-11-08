Samanyolu Haber /Gündem / Yapay zekâ ile ‘f... belgesi’ ürettip şantaj yaptılar gerçek anlaşılınca... /08 Kasım 2025 14:34

Yapay zekâ ile ‘f... belgesi’ ürettip şantaj yaptılar gerçek anlaşılınca...

Denizli'de gardiyan Hülya B., bilişim suçlarından sabıkası olan sevgilisiyle meslektaşına kumpas kurdu. CİMER'e gönderilen şikâyet dosyasında yapay zekâ ile oluşturulan müstehcen görüntüler de var, sahte KHK belgesi de...

SHABER3.COM

Denizli’de gardiyan olan Hülya B., meslektaşı Filiz Ç.’nin şikâyetiyle görev yerinden sürüldü. Buna sinirlenen Hülya B., bilişim suçlarından sabıkası olan sevgilisiyle tüyler ürperten bir plan yaptı. Çift, Filiz Ç.’nin müstehcen görüntülerini yapay zekâyla oluşturup karalama kampanyası başlattı. İkilinin yakayı ele vermeden başka planları da ortaya çıktı.

GARDİYAN, BİLİŞİM SUÇU SABIKALI SEVGİLİ, YAPAY ZEKÂ…

Denizli’de Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Filiz Ç., bir başka memur olan Hülya T. ile bir süredir anlaşamıyordu. Filiz Ç.’nin haklı tutanağı sonrası görev yeri değişen Hülya T., durumu sevgilisine anlattı. Hülya T.’nin sevgilisi Enes B.’nin ise bilişim suçu sabıkası bulunuyordu.

MESLEKTAŞININ MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ OLUŞTURDU

İHA’nın aktardığına göre; çift akıllara durgunluk veren bir planı devreye soktu. Enes B., ve arkadaşları Filiz Ç.’nin hem kişisel verilerini ele geçirdi hem de yapay zekâyla Filiz Ç.’nin müstehcen görüntülerini oluşturdu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Filiz Ç.’nin rüşvet aldığı iddialarını ortaya atarak karalama kampanyası başlattı.

‘F...’SÜZ KUMPAS OLMAZ

Filiz Ç.’nin bir mahkâm yakını ile rüşvet pazarlığı yaptığına dair sahte mesajlar, yapay zekâyla oluşturulan müstehcen video ile de hem CİMER’e hem de Ceza İnfaz Kurumuna yabancı ülkelere ait 8 farklı numarayla sahte şikâyetlerde bulundu. Ayrıca Filiz Ç.’nin geçmişte Gülen cemaati ile (Dosyada ‘F...’ ifadesi kullanılmış) bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edildiğine dair sahte belgeler ile sosyal medyadan karlama kampanyalarını destekledi.
Olaya tepki gösteren Av. Hatice Yıldız, “Her türlü pisliği yapmış bir de yanına “F...” eklemiş.” dedi. 

BELGELERİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın jandarmaya ihbarı üzerine konu hakkında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Yapılan titiz incelemeler neticesinde Filiz Ç.’nin müstehcen görüntülerinin yapay zekâyla oluşturulduğunu, hakkındaki şikayetlerin ise sahte olduğu belirlendi.

8 GÖZALTI

Olayın şüphelilerin yakalanması için çalışan JASAT timi olayları organize edenlerin Hülya T., ve sevgilisi Enes B., olduğunu tespit etti. Olaylara dahil olan toplam 8 şüpheliye yönelik Denizli, Aydın ve Antalya’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. JASAT timlerince düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin kaçmasına fırsat verilmeden kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Hülya T., ve Enes B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
