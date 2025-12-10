Samanyolu Haber /Teknoloji / Yapay zeka alanında işler iyice kızıştı /10 Aralık 2025 21:40

Yapay zeka alanında işler iyice kızıştı

Yapay zeka rekabeti sertleşiyor: Gemini atağa kalktı. Google’ın Gemini 3 modelinin hızlı çıkışı, yapay zekâ pazarındaki güç dengesini sarsıyor. Sensor Tower verilerine göre ChatGPT’nin büyümesi son üç ayda yüzde 6’da kalırken, Gemini’nin aylık aktif kullanıcı artışı yüzde 30’a ulaştı. Nano Banana modeli ve artan kullanım süresi, Gemini’nin yükselişini hızlandırdı.

SHABER3.COM

Google’ın Gemini 3 modelinin piyasaya çıkışı, yapay zekâ alanındaki büyüme hızlarını tersine çevirdi. Son üç ayda Gemini’nin aylık aktif kullanıcı artışının, ChatGPT’nin yaklaşık beş katına ulaştığı bildirildi.

NTV’den Çağla Üren’in aktarımına göre, Gemini 3’ün güçlü lansmanı sonrasında yayımlanan yeni veriler, yapay zekâ pazarında dengelerin değiştiğini gösterdi.

GEMİNİ’NİN KULLANICI KAZANIM ORANI YÜZDE 30

Sensor Tower analizlerinde, ChatGPT indirme sayısı ve toplam kullanıcı tabanı açısından üstünlüğünü korusa da, Ağustos–Kasım 2025 döneminde büyüme oranının yalnızca yüzde 6’ya gerilediği belirlendi. Aynı süreçte Gemini’nin kullanıcı kazanım oranı yüzde 30’a çıkarak ChatGPT’yi açık ara geride bıraktı. OpenAI’nin reklam stratejisini ötelemesi ve “Garlic” kod adlı yeni modele odaklanması da bu yavaşlamanın nedenleri arasında gösteriliyor.

Gemini cephesinde ise hızlı bir genişleme öne çıkıyor. Modelin küresel pazar payı son altı ayda 3 puan yükseldi; özellikle Nano Banana isimli yeni görüntü üretim modelinin kısa sürede yaygınlaşması bu ivmeye katkı sağladı. Uygulama içi günlük kullanım süresi Mart–Kasım arasında yüzde 120 artarak 11 dakikaya ulaşırken, yıllık indirme sayıları da yüzde 190 oranında arttı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yapay zeka alanında işler iyice kızıştı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:56:43