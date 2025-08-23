Yapay zeka Almanları işinden ediyor: Üç Almandan biri kaygılı





Şirketler iş kayıpları bekliyor

Almanya'da yapılan bir ankette, katılımcılara yapay zekânın giderek yaygınlaşarak gündelik hayata daha fazla girişiyle ilgili görüşleri soruldu.Alman haber ajansı dpa tarafından kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov'a yaptırılan ankete katılanların yüzde 34'ü, yapay zekâ nedeniyle işini kaybetme endişesi yaşadığını belirtirken, katılımcıların yüzde 62'si ise böyle bir endişesi olmadığını dile getirdi.Ankete katılanların hangi siyasi partiyi desteklediği, yapay zekâ nedeniyle işlerini kaybetme endişesi taşıyıp taşımamaları açısından belirleyici bir faktör olarak ön plana çıkmadı. Ancak sonuçlar, kentlerde yaşayanların ve eğitim düzeyi nispeten düşük kişilerin bu konuda daha endişeli olduklarını ortaya koyuyor.Ağustos ayı ortalarında yapılan söz konusu YouGov araştırmasına 2 bin 175 kişi katıldı.Almanya'da geçen ay sonuçları Ifo Enstitüsü tarafından yayımlanan bir ankete göre, bu ülkedeki şirketlerin yaklaşık yüzde 27'si önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekânın iş kayıplarına neden olacağını öngörüyor. Şirketlerin yüzde 5'si ise yapay zekâ sayesinde ek istihdam oluşacağını düşünürken üçte ikisi herhangi bir değişiklik beklemiyor.ABD'li şirket OpenAI ilk ileri düzey dil modeli olan ChatGPT'yi Kasım 2022'de piyasaya sürdüğünden beri yapay zekâ modelleri büyük ilerleme kaydetti.O tarihten beri çeşitli şirketler tarafından geliştirilen yapay zekâ modelleri; mantık, verimlilik ve ölçeklenebilirliğin yanı sıra metin, görsel, ses, video ile diğer formatların eş zamanlı işlenmesi açısından giderek ilerledi.Avrupa'da ise yapay zekânın güvenlik ve veri koruma boyutları ile ilgili tartışmalar sık sık gündemi belirliyor.