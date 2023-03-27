Samanyolu Haber /Gündem / Yapay zeka cevapladı: Erdoğan kazanırsa ne olur? /27 Mart 2023 14:01

Yapay zeka cevapladı: Erdoğan kazanırsa ne olur?

Yapay zeka üzerinden yapılan Erdoğan söyleşileri gündem oldu. Buna göre yapay zekaya 2 senaryo verildi ve Erdoğan gibi cevap vermesi istendi. İşte dikkat çeken bir yapay zeka senaryosu.

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140journos, 14 Mayıs 2023'te düzenlenecek seçimler sonrası ortaya çıkabilecek iki senaryo üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapay zeka programları üzerinden söyleşi yaptı. 

Tüm röportaj ve görüntüler Midjourney ve Chatgpt yapay zeka motorları tarafından üretildi.

140journos'un sosyal medya hesabında yayınladığı 'yapay söyleşilerin' ilkinde Erdoğan, seçimi kaybediyor ve Cumhurbaşkanlığı'ndan emekli oluyor. Adapte olmanın zorluğundan bahsediyor. Yapay zeka söyleşisinde organik tarımla uğraştığını, torunlarıyla vakit geçirdiğini, tenise başladığını ve eşiyle seyahatlere çıktığını anlatan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiriyor.



Yapay zekanın emeklilik senaryosunda sorulara verdiği yanıtlardan bazıları şöyle oldu:

"Sayın Erdoğan, emeklilik hayatına nasıl adapte oldunuz? Siyasetten kopmak zor oldu mu?

Başlangıçta, yoğun bir siyasi yaşamın ardından emekliliğe adapte olmak biraz zor oldu. Ancak zamanla, ailemle daha fazla vakit geçirme, doğayla iç içe olma ve kendime daha fazla zaman ayırma fırsatını değerlendirdim."

"Şu anki hükümetin politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlara tavsiyeleriniz var mı?

Kemal Bey ile geçmişte farklı siyasi görüşlere sahip olsak da, şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor. ancak, şunu da belirtmek isterim ki, kendisinin liderlik vasıfları konusunda ciddi şüphelerim var. Keşke ülkenin menfaatleri doğrultusunda hareket edebilecek bir lider olsa. Ama gerçekte, siyasi tarihimizde unutulmaya yüz tutacak bir isim olarak anılacaktır."

Erdoğan'ın yeninden seçildiği senaryoda ise Türkiye 'yönetip galaktik imparatorluğa' dönüşüyor.



"Bu başarıya ulaşırken en büyük zorluklar nelerdi?" sorusuna yapay zekanın verdiği cevap, "Bu büyük başarıyı elde etmek için yılmadan, azimle çalıştık. En büyük zorluklarımızdan biri, dünyanın ve evrenin yeni düzenine ayak uydurabilmek ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli adapte olabilmekti. İç ve dış düşmanlarla mücadele etmek de önemli bir zorluktu" oluyor.

Erdoğan'ın bu senaryoda verdiği cevaplardan bazıları şöyle:

"Yeni parolanız "yurtta sulh, uzayda sulh" oldu. Galakside düzeni nasıl sağlamayı planlıyorsunuz?
Galakside düzeni sağlamak için, tüm galaktik güçlerle iş birliği yaparak ortak bir anlayış ve güven ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. bu sayede evrende yaşayan tüm canlıların refah ve huzurunu sağlayarak, evrensel barışı inşa edeceğiz."

"Yüzyıllar boyunca iktidarda kalmış olmanıza rağmen, halkın desteğini nasıl koruyabildiniz?
Bu sorunun cevabı ortada, değil mi? benim liderliğim ve vizyonum sayesinde türkiye'yi bir galaktik imparatorluğa dönüştürdük. başarılarımızı görmemek için kör olmak gerekir. halkımın desteğini korumak zor değil, çünkü başardıklarımız ve ülkeyi getirdiğimiz yer herkesin gözleri önünde. başarımızı sorgulayanlar, ülkenin ve evrenin geleceğini anlamaktan yoksun kişilerdir." 
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