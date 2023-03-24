Yapay zeka hangi meslekleri yok edecek?

- Finansal analizciler

- Yazarlar





Yapay zekadan yüksek oranda etkilenecek meslekler:





GPT-4'e göre tamamen etkilenecek meslekler:

- Muhabirler ve gazeteciler



- Hukuki ve idari sekreterler





Araştırmacılar mesleklerin büyük bir çoğunluğunu bir şekilde yapay zekadan etkilendiği ve yüksek maaşlı işlerdeki görevlerin daha yüksek oranda etkilendiğini tespit ettiklerini belirtti.