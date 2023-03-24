Samanyolu Haber /Teknoloji / Yapay zeka hangi meslekleri yok edecek? /24 Mart 2023 08:17

Yapay zeka hangi meslekleri yok edecek?

Yayınlandığı andan itibaren gündem olan yapay zeka teknolojisi ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekadan etkilenecek meslekleri listeledi.

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Makine öğrenmesi modelini kullanan son versiyon olan GPT-4 ile birlikte araştırmacıların yer aldığı incelemede dil işleme modellerinin ABD iş piyasasına etkileri değerlendirildi.

Araştırmacılar çalışmanın bir öngörü olmadığı konusunda ısrar ederken elde ettikleri bulgulara göre halihazırdaki işlerin yüzde 80'inde yapılması gereken görevlerin en az yüzde 10'u GPT (Generative Pre-trained Transformers) yani yapay zekalardan etkilenecek.

Öte yandan mesleklerin yüzde 19'unda yapılması gereken görevlerin en az yüzde 50'si yapay zekadan etkilenecek.

OpenAI, OpenResearch ve Pensilvanya Üniversitesi'nden araştırmacılarının hazırladığı makalede yapay zekanın bu görevlerin yapılmasında insanların yerine mi geçeceği yoksa tamamlayıcı bir rol mü üsteleneceği ayrımı yapılmadan etkilenip etkilenmeyeceği ele alındı.

Çalışmada etki GPT ile desteklenmiş bir sisteme erişim ile bir insanın herhangi bir görevin süresini yüzde 50'den fazla azaltması olarak tanımlandı.

En fazla etkilenen meslekler hangileri?
Yapay zeka ve araştırmacıların ayrı ayrı hazırladığı listede yapay zeka 86 mesleği tamamen etkilenenler arasında sıralarkan araştırmacılar 15 mesleği bu sınıfta sıraladı.

Araştırmacılara göre yüzde 100 etkilenecek olanlar:
- Matematikçiler
- Vergi müşavirleri
- Finansal analizciler
- Yazarlar
- Internet arayüz tasarımcıları

Yapay zekadan yüksek oranda etkilenecek meslekler:
- Anket araştırmacıları (yüzde 84,4)
- Mütercim-tercümanlar (yüzde 82,4)
- Halkla ilişkiler uzmanları (yüzde 80,6)
- Hayvan bilimciler (yüzde 77,8)

GPT-4'e göre tamamen etkilenecek meslekler:
- Matematikçiler
- Muhasebeciler ve İç denetçiler
- Muhabirler ve gazeteciler
- Hukuki ve idari sekreterler
- Klinik veri yöneticileri
- İklim değişimi politikası analistleri
- GPT-4'e göre yüzde 90'ın üzerinde etkilenecek meslekler:
- Muhabere memurları
- Blokzincir mühendisleri
- Zabıt katipleri ve daktilograflar
- Metin musahhihleri

Araştırmacılar mesleklerin büyük bir çoğunluğunu bir şekilde yapay zekadan etkilendiği ve yüksek maaşlı işlerdeki görevlerin daha yüksek oranda etkilendiğini tespit ettiklerini belirtti.

Öte yandan meslek görevlerindeki tanımlamaların subjektif olması nedeniyle GPT-4'ün değerlendirmesinde hatalar olabileceği vurgulanırken araştırmacılar mesleklerin tamamen görev parçalarına indirgenip indirgenemeyeceğinin de belirsiz olduğunu kabul ediyorlar.
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