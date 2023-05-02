Yapay zeka kullanan haber siteleri yalan haberleri yayıyor!

Yalan haber: 'Biden öldü; Harris, Başkan Vekili'

Bu platformlarda tamamen yanlış bilgileri öne çıkaran içerikler üretiliyor. Onlardan biri olan CelebritiesDeaths.com, bu yılın Nisan ayında, "Biden öldü. Harris başkanlığa vekalet ediyor, konuşma saat 09:00’da" başlıklı haber yayınladı.





Yazılardaki bazı ifadeler onların yapay zeka ürünü olduğunu belli ediyor.

Yapay zeka (AI) ürünü haber yayınlayan internet siteleri son dönemde artış gösterdi.İnternet sitelerinin güvenilirliğini derecelendiren ve çevrim içi yanlış yayınları izleyen NewsGuard'ın raporuna göre, bu teknolojiyi kullananarak kurulan platformlar, sahte haberleri hızla yayıyor.Rise of the Newsbots (Haber Robotlarının Yükselişi) adlı raporda, popüler ChatGPT gibi tamamen veya çoğunlukla yapay zeka dil modelleri tarafından oluşturulan 49 web sitesi incelendi.Bu yapay zeka araçlarının düşük kaliteli web sayfalarına çok sayıda makale ürettiği tespit edildi.Birçoğu anonim olan bu platformların amacının reklam gelirlerinden para kazanmak olduğu belirtiliyor.Haberde, 80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın "uykusunda huzur içinde" öldüğü iddia ediliyordu.Raporda yer alan web sitelerinin çoğunun CNN makalelerini özetleyen BestBudgetUSA.com gibi meşru haber kaynaklarından alınan bilgileri yeniden yazdığı belirtiliyor.Buna göre, sitelerdeki makaleler ve fotoğraflar ‘Yönetici’ veya ‘Editör’e atfediliyor. Bazı yazılar sahte imzayla çıkıyor.BestBudgetUSA.com'un onlarca haberinde, AI tarafından yaygın olarak kullanılan "" gibi ifadeler yer alıyor.Yazıda bu ifadelerin bulunması, yayınlananların hiçbir insanın denetiminden geçmediğini gösteriyor,Sahte haber siteleri, İngilizce, Fransızca, Çince, Çekçe, Portekizce, Tagalogca ve Tayca olmak üzere yedi dilde tespit edildi.NewsGuard incelediği sitelerin sahipleriyle iletişime geçmeye çalıştı, ancak birçoğunun iletişim bilgileri yoktu. Bir yetkilisine ulaşılan platformlardan bazıları “hiçbir yanlış bilgi üretmediklerini” iddia etti.NewsGuard, yapay zeka tarafından üretilen metinlerde sıkça rastlanan bir hata mesajına rastlanılmadığı sürece, okuyucuların “haberlerin bir insan tarafından yazılmadığı konusunda hiçbir fikri olmayacağı" konusunda uyardı.Hata mesajları arasında, "son tarihim Eylül 2021", "bir yapay zeka dil modeli olarak" veya "bu istemi tamamlayamam" gibi ifadeler yer alıyor.