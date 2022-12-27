Yapay zeka saldırıları 'kritik bir tehdit' haline geldi

Özgür internetin bedeli

NATO'nun yeni güvenlik tehditlerinden sorumlu genel sekreter yardımcısı David van Weel "Yapay zeka ağların korunması için manuel yerine otomatik olarak taranmasına imkan veriyor. Elbette bunun tersi de mümkün," diyor.Ulusal altyapı sistemleri ve özel şirketlere yönelik siber saldırılar özellikle Ukrayna'nın işgali sonrası katlanarak arttı. NATO bu yıl herhangi bir ittifak üyesine yapılan siber saldırının 5'inci maddeyi devreye sokabileceğini açıkladı. Yani bir üyeye yapılan saldırı NATO'nun tamamına yapılmış gibi algılanarak ortak cevap verilmesinin önü açılabilecek.Yapay zeka tabanlı araçlar tehditlerin tespiti ve savuşturulmasında etkili bir sonuç verebiliyor. Öte yandan sibersuçlular da aynı teknolojiyi daha gelişmiş ve aynı anda çok sayıda yapılabildiği için karşı konulması daha zor saldırılara imza atabiliyor.Va Weel kendilerinin yapay zekayı etik kurallar içerisinde kullandıklarını vurgularken rakiplerin böyle bir hassasiyeti olduğunu söylemenin zor olduğunun altını çiziyor.NATO'nun Estonya'nın başkenti Tallinn'deki CR14 Siber Güvenlik üssünde ittifakın siber saldırılara karşı dayanıklılığı test edildi.Aybaşında 30'dan fazla ülkeden komutan ülkelerini bu tür saldırılara karşı yeteneklerini teste tabi tuttu. Farklı senaryoların uygulandığı tatbikatta en zorl testlerden biri de yapay zeka saldırıları oldu.NATO Siberuzay Dairesi Başkanı Bernd Hansen "Yapay zeka testi aslında iki yönlü. Rakipleri yapaz zeka kullandığı kabul ediliyor ve yine yapay zekayla nasıl karşılık verileceği araştırılıyor," ifadelerini kullandı.Euronews'e konuşan Hansen deneysel çalışmalarımızı sahadaki ekiplerle paylaştıklarını ve fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.NATO Siberuzay Teknik Direktörü Alberto Domingo yapay zekanın sadece altyapı sistemlerini çökertmek için değil bilgi hırsızlığı yapmak için de kullanılabileceğini belirtti."Bence yapay zeka kritik bir tehdit. Saldırı sayısı sürekli olarak katlanarak artıyor," ifadelerini kullanan Domingo dünyanın reel olarak bu saldırılarla yaşadığını ve yeni kurallar gerektiğini vurguladı.Çözümler üzerinde çalışılsa da internet özgür olduğu müddetçe bunun tamamen engellenemeyeceğini belirten Domingo "İnternet herkese açık olma fikri üzerine inşa edildi ve bu şekilde kalmalı. O yüzden bunun bedeli bu tür saldırıların her zaman olacağını kabul etmek olacak," ifadelerini kullandı.Domingo bununla yaşayabilmek için de eldeki tüm mekanizme ve teknoloileri etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.