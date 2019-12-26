Samanyolu Haber /Teknoloji / Yapay zekâ şimdi de kimin işe alınacağına karar veriyor /26 Aralık 2019 11:36

Yapay zekâ şimdi de kimin işe alınacağına karar veriyor

Vakit kaybetmeden pozisyon için en doğru adayı işe almak isteyen şirketler, kişiler herhangi bir başvuru yapmadan dahi uygun adayı arayıp bulabiliyor.

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Bir iş ilanının internette hangi kullanıcılara gösterileceği, başvuran kişilerin pozisyon için uygun olup olmadığı gibi aşamalarda yapay zekâdan yararlanılmaya başlandı.

Kişilerin daha önce yaptığı başvurular ya da benzer özelliklere sahip diğer başvuranlar hakkında toplanan veriler kullanılarak eğitilen yapay zekânın, işe alım sürecini şirketler açısından kolaylaştırması hedefleniyor. 

YÜZDE 67'Sİ "TASARRUF ETTİK" DEDİ

İşverenler ve profesyoneller tarafından kullanılan internet sitesi LinkedIn tarafından geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, şirket yöneticilerinin yüzde 67’si yapay zekânın zaman tasarrufu sağladığını söyledi.

ABD merkezli bir teknoloji firması, şirketlere yapay zekâ tabanlı video görüşme programı sağlıyor. Adayla internet üzerinden yapılan görüntülü bir konuşmanın ardından sistem kişilerin ilgili pozisyonda başarılı olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunuyor. 

Algoritma adayların sorulara verdikleri cevapları ve mimiklerini analiz ediyor.

UYGUN ADAYLARI ARAYIP BULUYOR

Adayları değerlendiren yapay zekâ sistemleri profesyonel ağlar ya da iş ilanları siteleri tarafından da kullanılıyor. 

Yapay zekâ, listelenen beceriler, deneyimler ile diğer profesyonellerle etkileşimlere dayanarak kişiler ile iş ilanlarını eşleştiriyor.

Bazı şirketler başvuru öncesinde de yapay zekâ tabanlı sistemleri kullanarak uygun adayları bulmaya çalışıyor. 

Bu sistemler şirketin veri tabanı, kamu iş kurumları, Facebook ile Linkedin gibi sosyal platformdan verileri toplayarak pozisyon için uygun adayları tespit ediyor.

Bu sistemlerin bazıları kişilerin daha önce çalıştıkları pozisyonlar, endüstriler arasındaki hareketler gibi bilgilerine bakarak, adayın mevcut işini bırakıp yeni bir yerde çalışmaya başlayıp başlamayacağı konusunda dahi tahminlerde bulunabiliyor.

Yapay zekânın kullanıldığı bir diğer konu ise önce hangi adayla iletişime geçileceği. 

Sistem adayların özgeçmişlerini, anahtar kelimeleri, başvuru materyallerini inceleyerek önerilerde bulunuyor.
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