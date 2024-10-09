'Yapay zekanın babası' Nobel'i aldı, yapay zekaya karşı uyardı!

"Yapay zekanın babası" olarak anılan ve makine öğrenimi alanındaki çalışmalarından dolayı dün Nobel Fizik Ödülü kazanan Toronto Üniversitesi'nde Prof. Geoffrey Hinton, yapay zekayla ilgili uyarılarını tekrarladı.







Sözcü'de yer alan habere göre kontrolü ele geçirebilecek insanlardan daha zeki makinelerin olası tehlikeleri konusunda uyarılarıyla tanınan İngiliz-Kanadalı Profesör Geoffrey Hinton, ödül için "Şaşkınım. Bunun olacağını hiç tahmin etmemiştim" dedi.





Eski bir Google çalışanı olan Hinton, geçen yıl sohbet robotlarının kötü niyetli kullanımı konusundaki endişelerini dile getirerek Google'dan istifa etmişti. Ödül sonrası yaptığı açıklamada gelecek konusunda endişeleri olduğunu yineleyen Hinton, şirketlerin yapay zekanın güvenliğiyle ilgili daha çok önlem alması gerektiğini söyledi.







Yapay zekanın denetlenmemesi halinde siber saldırı riskinin, sahte video ve siyasi müdahalenin kontrolden çıkacağını kaydeden bilim insanı, "Birçok iyi araştırmacı gelecek 20 yılda yapay zekanın bizden daha akıllı olacağını düşünüyor. O zaman gelince neler olacağını düşünmeliyiz. Yapay zeka bizden daha zeki olup kontrolü ele geçirirse ne yapacağız?" dedi.





Profesör Hinton, Nobel Fizik Ödülü'nü ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Prof. John Hopfield ile paylaştı.