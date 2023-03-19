Yapay zekaya seçim sonuçları soruldu!

Bir Ekşi Sözlük yazarı, bu yapay zekayı kullanarak 2023 Türkiye Genel Seçimleri için bir simülasyon oluşturmuş.







Kısa Dalga'nın aktardığına göre Ekşi sözlük yazarı gerçekleştirdiği çalışmayı şu sözlerle paylaştı:







"gpt-4'ü kullanarak 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için detaylı bir simülasyon oluşturdum. Öncelikle, veri toplaması açısından 2018 seçimleri için yapılan tüm anketleri tek tek kendisine veri olarak girdim.





Ardından bu verilerin tamamını gerçek sonuçlarla kıyaslayıp her bir anket şirketine ortalama tutarlılık puanı vermesini istedim."







"Tutarlılık tablosunu genişletebilmesi açısından 2019 yerel seçim anketlerini ve referandum anketlerini de kendisine veri olarak girdim. Sonrasında özellikle son aylarda yapılan anket sonuçlarını daha yüksek katsayılı olarak hesaba katıp, anket şirketlerinin tutarlılık oranlarını da göz önünde bulundurarak Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin olacağı 1. tur seçimlerinin sonucunu hesaplamasını istedim. (diğer adayları eklemediğim için onları 0 olarak hesaba kattı.)"







- Erdoğan: Yüzde 44.2







- Kılıçdaroğlu: Yüzde 41.2





- Muharrem İnce: Yüzde 14.6





"Sonrasında seçimin 2. tura kalacağını ve Muharrem İnce'nin 14.6'lık oyunun ne kadar bir kısmının Erdoğan'dan, ne kadar kısmının Kılıçdaroğlu'ndan, ne kadarlık kısmının diğerlerinden (2. turda oy kullanmama ihtimali olanlar) geldiğini bulmasını istedim.







Tüm verileri önceden girdiğim için, Wikipedia'daki her bir adayın sorulduğu anketleri kullanarak tahmini bir oran verdi. Verdiği orana göre İnce seçmenlerinin yüzde 80'i Kılıçdaroğlu, yüzde 5'i Erdoğan' oy verme eğiliminde. Yüzde 15'i ise 2. turda oy kullanmama eğiliminde.







2. TUR İÇİN VERDİĞİ SEÇİM SONUCU TAHMİNİ



"Bu şekilde bir hesap yapıldığında, seçimler 2. tura kaldığı takdirde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki seçimin sonucu için aşağıdaki tahmini verdi:







- Erdoğan: Yüzde 46.39

- Kılıçdaroğlu: Yüzde 53.61





"Wikipedia'da yer alan anket verileri harici kişisel fikir veya oran hiç girmedim. Sadece önceki anket verilerine dayanarak, her anket şirketine bir puan verdi ve o puanlara göre de son anketler ağırlıklı olmak üzere bir tahminde bulundu."









