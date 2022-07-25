Samanyolu Haber /Gündem / Yapay zekayla üretilen satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı /25 Temmuz 2022 14:10

Yapay zekayla üretilen satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Geçen hafta Rusya'da düzenlenen bir turnuvada satranç oynayan bir robot, yedi yaşında bir çocuğun parmağını kırdı.

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

İlginç olay, 19 Temmuz’da Moskova’da meydana geldi. Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev, federasyonun, robotu 13-21 Temmuz tarihleri ??arasında gerçekleşen etkinlik için kiraladığını söyledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Rusya’nın TASS haber ajansına konuşan Lazarev, olayın son derece üzücü olduğunu ve makinenin daha önceki birçok seferde olaysız bir şekilde kiralandığını ve çocuğun hamle yaptıktan sonra bir parçayı çok hızlı hareket ettirdiğini söyledi.


“ÇOCUK ACELE ETTİ”
Lazarev, “Çocuk bir hamle yaptı ve ondan sonra robotun cevap vermesi için zaman vermemiz gerekiyor, ama çocuk acele etti, robot da onu yakaladı” diye ekledi.

Olayın videosu Baza Telegram kanalı tarafından yayınlandı ve çocuğun adının Christopher olduğunu söyledi. Çocuğun, dokuz yaş altı kategorisinde Moskova’nın en iyi 30 satranç oyuncusu arasında yer aldığı söylendi.

Yapılan açıklamada, çocuk hızlı hareket ettiği için robotun onun parmağını “taş”la karıştırdığı iddia edilirken parmağı kırılan Christopher’in ertesi gün dönüp turnuvayı bitirebildiği de aktarıldı.
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Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

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