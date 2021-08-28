Samanyolu Haber /Ekonomi / Yapı Kredi Bank Genel Müdür yardımcısı hayatını kaybetti /28 Ağustos 2021 20:26

Yapı Kredi Bank Genel Müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Yapı Kredi Bankası İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp hayatını kaybetti.

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Yapı Kredi Bankası İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bankavitrini’nin haberine göre Hakan Alp, 2018’de Finansbank’tan Yapı Kredi’ye geçmişti.

Hakan Alp, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tamamladıktan sonra kariyerine 1991 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başladı. 1997-1999 yılları arasında aynı bankanın Eğitim Müdürü olarak görev yapan Alp, 2000-2003 yılları arasında Humanitas Doğuş İnsangücü Yönetimi A.Ş’de Eğitim, Üst Düzey Yönetici Geliştirme, Mali ve İdari İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Alp, 2003-2005 yılları arasında Tansaş Perakande Mağazacılık’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, 2006 yılında ise Sütaş’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2007 yılında QNB Finansbank’a İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi olarak transfer olan Alp, 2010-2018 yılları arasında aynı bankanın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı rolünü yürüttü.

Alp, Eylül 2018’den bu yana Yapı Kredi’de İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmekteydi.
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