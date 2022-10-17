Yapı Kredi çöktü; ATM’lerden ve mobil uygulamadan işlem yapılamıyor

Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinde erişim sağlanamadı.





Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla uygulamaya giriş yapamadığını belirten bazı kullanıcılar, ATM’lerden de işlem yapılamadığını duyurdu.



