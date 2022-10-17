Samanyolu Haber /Gündem / Yapı Kredi çöktü; ATM’lerden ve mobil uygulamadan işlem yapılamıyor /17 Ekim 2022 14:56

Yapı Kredi çöktü; ATM’lerden ve mobil uygulamadan işlem yapılamıyor

Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinde erişim sağlanamadı.

SHABER3.COM

Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılık uygulamasına sabah saatlerinde erişim sağlanamadı.

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla uygulamaya giriş yapamadığını belirten bazı kullanıcılar, ATM’lerden de işlem yapılamadığını duyurdu.

Yapı Kredi’nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcıları şu bilgilendirme notu karşılıyor:

“Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Akbank’ta da erişim sorunu yaşanmıştı

Daha önce de Akbank’ta erişim sorunu yaşanmıştı.

8 Ekim Cumartesi günü, Akbank mobil uygulamaları ve internet bankacılığında teknik sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Banka müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansıdığı görülmüştü. Banka, daha sonra mükerrer kayıtların silindiğini duyurmuştu.
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