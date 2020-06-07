Samanyolu Haber /Gündem / Yapı Kredi öyle bir karar aldı ki herkesi şaşırttı /07 Haziran 2020 12:14

Yapı Kredi öyle bir karar aldı ki herkesi şaşırttı

Yapı Kredi Bankası’ndan müşterilere gönderilen mesaja göre banka, 13 Haziran tarihinden itibaren 10 bin dolar, Euro ve Stenlin’in altında döviz mevduatı kabul etmeyecek. Yapı Kredi’den gelen kararının arkasında BDDK’nın geçtiğimiz ay aldığı “Aktif Rosyonu” kararının olduğu belirtiliyor.

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Yapı Kredi Bankası, 13 Haziran tarihinden itibaren 10 bin dolar, Euro ve Stenlin’in altında döviz mevduatı kabul etmeme kararı aldı.
 
Banka 10 bin ile 25 bin dolar, Euro ve Sterlin arasındaki mevduatları da 3 ay vadenin altında kabul etmeyecek. Reuters’ın haberine göre Yapı Kredi bu kararı müşterilerine gönderdiği bir mesajla duyurdu.

Sebep "Aktif rasyosu" mu?
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu’nun (BDDK) geçtiğimiz ay uygulamaya soktuğu “Aktif rasyosu”, bankaları kredi vermeye zorluyor ve mevduata oranla daha az kredi veren bankaları cezalandırıyordu.

BDDK daha sonra “Aktif rasyosu”nda değişikliğe giderek döviz mevduatının krediye dönüşmeyen kısmının 1.75 ile çarpılmasını öngörmüştü. Bir önceki uygulamada verilen krediler dikkate alınmaksızın döviz mevduat 1.25 ile çarpılıyordu. Bu değişiklik döviz mevduatı yüksek bankaların cezalandırılması anlamına geliyordu.

Bununla birlikte Reuters’a bilgi veren bir bankacılık sektörü kaynağı, Yapı Kredi’nin “Aktif rasyosu”nu tutturduğunu, 10 bin dolar, Euro, Sterlin’in altında mevduat kabul etmeme kararının döviz mevduatının vade yapısının çok kısa olmasından kaynaklandığını belirtti.
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