Yapı Kredi'de bankacı kıyımı

Koç Holding'in amiral gemilerinden Yapı Kredi Bankası eylül ayında girdiği 75'inci yaşında toplu işten çıkarmalara hız verdi. Yapı Kredi'nin 2020 yılında 50 şube daha kapatmayı ve 1.000 çalışanı işten çıkarmaya hazırlandığı iddia ediliyor.





Banka Türkiye'deki pek çok şubesindeki yüzlerci kişişi "performans düşüklüğü" gerekçesiyle işten çıkarıyor.





200 KİŞİNİN İŞİNİ SON VERİLDİ





Son olarak İzmir Operasyon ve Çağrı Merkezi'nde 200'e yakın kişi "değişen müşteri davranışı ve teknolojik gelişmeler" gerekçesiyle toplu olarak işten atıldı.





Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Yapı Kredi Bankası 2017 yılında 422, 2018 yılında 367, 2019 yılının ilk 9 ayında 627 kişinin sözleşmesini feshetti.





Yapı Kredi'nin 2017 yılında 3,6 milyar TL olan net kârı, 2018 yılında 4,7 milyar lira TL'ye yükselmişti. 2019 yılının ilk 9 ayında 3,5 milyar TL net kâr elde eden banka, patronlara dağıttığı batık kredilerin yükünü gibi krizin maliyetinin çalışanların sırtına bindiriyor.





YKB ÇALIŞANLARI EYLEMİ BAŞLATTI





Yapı Kredi Bankası'nda 1 saatlik kalem bırakma eylemi dün saat 15:00 itibarıyla başladı. Sendikanın çağrısı ile yaklaşık 10 bin banka çalışanı 1 saat işlem yapmayıp müşteri kabul etmeyecek.





Bankaya yıllarını vermiş emekçilerin işten ayrılması için türlü yöntemler bulan İnsan Kaynakları departmanı yöneticisi "Türkiye'nin en etkin 50 IK yöneticisinden biri" olarak gösterildi.





Fortune Türkiye dergisinin ekim sayısında açıklanan bu isimlerden biri olarak görülen bankanın insan kaynakları yöneticisi diğer İK yöneticileriyle 15 Ekim’de bir araya geldi.





Ödül ilgili şirketin ciro, kârlılık ve çalışan sayısı gibi yönleri analiz edilerek ve İK liderlerinin performansı incelenerek oluşturuluyor.