Yapılması gereken belli ama Erdoğan ne derse o olacak!

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında her gün rekor kırılmasının ardından gözler bugün (13 Nisan 2021) yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi.







Son Kabine Toplantısı 29 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. Toplantının ardından artan vakalar nedeniyle yeni önlemler alınmıştı. Vaka artış oranı devam ederken gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na ve tam kapanma tartışmalarına çevrildi.







Kabine'nin saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor. Kabineden 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.







Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.





SAĞLIK BAKANI KOCA: ALTERNATİFLİ ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ





Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında dün toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, yeni önlemlere ilişkin Bilim Kurulu'nun alternatifli önerilerini Kabine toplantısında sunacaklarını dile getirdi. Türkiye'nin koronavirüs salgını boyunca en zor dönemi yaşadığını ifade eden Koca, "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız... Bilim Kurulu bugün bu çerçevede, 'Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir şekilde öneri anlamında alternatifli hazırlıklı yaptı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar" ifadelerini kullandı.





Uzmanlar, vaka ve ölüm rakamlarını azaltmak için tam kapanmanın kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor. Buna karşın kulislerdeki ortak kanaat, tam kapanma konusunda son sözü Erdoğan'ın söyleyeceği yönünde.





Diğer yandan Reuters'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, Türkiye'de günlük koronavirüs vakası sayısı Avrupa'nın en yüksek seviyelerinde seyrederken Erdoğan'ın yüksek ihtimalle kritik turizm sezonundan önce önlemleri sıkılaştıracağını söyledi.