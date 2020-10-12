Samanyolu Haber /Politika / Yapılan ankette yeni partilerin oy oranı bakın kaç çıktı /12 Ekim 2020 22:16

Yapılan ankette yeni partilerin oy oranı bakın kaç çıktı

Yeni yapılan ankette Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin oylarının düşüte olduğu belirtilirken, yeni kurulan partilerin oylarının ise artışta olduğu ifade edildi.

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"Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna yanıt veren yurttaşların Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne ilgisi artıyor. AKP ve Cumhur İttifakı'nın eridiğini, AKP'nin 2002'deki oy oranına düştüğünü gösteren araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden birisi de yeni kurulan siyasi partilerin aldığı oy oranları oldu.

Aralık 2019'dan bu yana her ay düzenli olarak Gündemetre adı altında siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştiren Yöneylem Araştırma'nın son verileri dikkat çekiyor. 

AKP ve Cumhur İttifakı'nın eridiğini, AKP'nin 2002'deki oy oranına düştüğünü gösteren araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden birisi de yeni kurulan siyasi partilerin aldığı oy oranları oldu. 

Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden kota esasına dayalı anket yöntemiyle, 26 istatistiki bölgeye bağlı yerleşim yerlerinde 2 bin 402 görüşme yapılarak tamamlandı.

Araştırmanın alan uygulaması, 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Raporlamada, frekans analizleri, anlamlılık testleri, korelasyon tekniklerinden yararlanıldı ve çeşitli histogramlar kullanıldı. Araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye genelinde %95 güven aralığında +/- %2 hata payıyla çözümleme yapmaya olanak sağlandı. 

Araştırmaya göre Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunlarının ilk 5’inden 3’ü ekonomi konulu. Ekonomik sorunlar, yurttaşların en önemli gündemi olan koronavirüs salgınından daha fazla dile getiriliyor. Okulların açılmasıyla birlikte eğitim meselesi, acilen çözülmesi gereken sorunlar arasında beşinci sıraya yükselmiş durumda. 


"Önümüzdeki pazar günü milletvekili seçimleri yapılacak olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna yurttaşlar aşağıdaki cevapları verdi.

Cevaplara göre siyasi gelecekleri merak konusu olan Ali Babacan'ın Deva Partisi ve genel başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun üstlendiği Gelecek Partisi'nin de oy oranları da ortaya çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında Deva Partisi'nin yüzde 3, Gelecek Partisi'nin yüzde 1.3 oranında oy aldığı, iki partinin toplam oyunun yüzde 4.3 olduğu ortaya konuyor. 

AKP - % 30.7

CHP - % 24.8

HDP - % 10.5

MHP - % 7.7

İYİP- % 9.8

SP  - % 1.1

GP -  % 1.2

DP -  % 2.7

KARARSIZ - % 4.5

OY KULLANMAYACAK - % 6.1

CEVAP YOK -  % 0.3


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