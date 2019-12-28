Samanyolu Haber /Dünya / Yapılan araştırma 1000 yıllık saray ortaya çıkartıldı /28 Aralık 2019 16:10

Yapılan araştırma 1000 yıllık saray ortaya çıkartıldı

Latin Amerika'nın köklü medeniyetlerinden Mayalara ait yeni bir yapı ortaya çıkartıldı. Meksika'nın Yucatán eyaletinin ormanlarının ortasında yer alan Kulubá arkeolojik alanında yapılan çalışmalarda geçmişi 1000 yıl öncesine dayandığı tahmin edilen bir Maya sarayı bulunduğu açıklandı.

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Meksika’da Kulubá arkeolojik alanında yapılan keşif çalışmasında Maya uygarlığına ait 1000 yıl öncesinden kalma bir saray bulundu.

sol.org.tr'de yer alan haber göre Meksika’nın Yucatán eyaletinin ormanlarının ortasında yer alan Kulubá arkeolojik alanında, uzmanlar yaklaşık 1000 yıl önce Maya üst sınıfları tarafından kullanıldığına inanılan büyük bir sarayın kalıntılarını ortaya çıkardılar.

Yapı yaklaşık 6 metre yüksekliğinde, 55 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde. Yapı altı bölmeden oluşuyor ve iki konut, bir sunak ve bir fırın içeren daha büyük bir kompleksin bir parçası.

Meksika’nın Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH), arkeologların sarayın kazıları sırasında ayrıca bir mezar bulduğunu açıkladı. INAH yetkilileri bu kalıntıların antropolojik incelemesinin bir zamanlar Kulubá'da yaşayan insanlara ışık tutmaya yardımcı olacağını umduklarını söyledi.

Uzmanlar, alanın iki ayrı dönem boyunca kullanıldığını düşünüyor: MS 600 ila 900 ve MS 850 ila 1050 arasında.
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