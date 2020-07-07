Yapılan bir araştırma sürü bağışıklığı tezini çürüttü

Dünyada 2020 yılının bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs konusunda İspanya’da önemli bir çalışmaya imza atıldı.





Söz konusu araştırma, koronavirüsle mücadelede ‘sürü bağışıklığı’ tezini savunanları hayal kırıklığına uğrattı.





Tıp dergisi Lancet'ten yaptığı aktarıma göre, İspanya'da koronavirüse bağışıklık kazananmış olanları tespit etmek amacıyla yürütülen bir araştırmada, nüfusun yalnızca yüzde 5,2'sinin antikor geliştirdiği saptandı.









Bu araştırma, yerkürede salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da, nüfusun büyük bölümünün Covid-19’a karşı bağışıklık geliştirmediğini, bir başka deyişle ‘sürü bağışıklığı’ tezinin geçersizliğini ortaya koyuyor.





Avrupa Hastalık Kontrolü Merkezi, 61 binden fazla katılımcıyla yapılan bu araştırmanın, koronavirüsle ilgili seroloji (belirli bir mikroorganizmaya karşı üretilmiş antikorların varlığını saptayan bir tıbbi kan testi) alanına dair Avrupa'da yapılan en büyük araştırma olduğunu belirtti.





BBC Türkçe’nin aktardığına göre, araştırma ekibinin başında yer alan İspanya Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi yöneticisi Marina Pollan, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bazı uzmanlar nüfusun yüzde 60'ında antikor tespit edildiğinde sürü bağışıklığının oluşmuş olacağını belirtse de o rakamın çok uzağındayız” ifadelerini kullandı.





Worldometers sitesinin verilerine göre, İspanya’da şu ana dek 298 bin 869 vaka tespit edilirken 28 bin 388 de can kaybı meydana geldi.





İSVEÇ ÖRNEĞİ





‘Sürü bağışıklığı’ denince ilk akla gelen ülkelerden biri İsveç. Ülke, koronavirüs sürecinin başından bu yana, sokağa çıkma kısıtlaması gibi uygulamalara başvurmayarak adı konulmamış bir sürü bağışıklığı stratejisi uyguladı.





Ancak açıklanan veriler, İsveç'i koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri yapmıyor. Nüfusu yaklaşık 10 milyon 300 bin kişi olan İsveç'te, diğer İskandinav ülkelerine göre daha yüksek ölüm oranları kaydedildi.





Dahası, dünyada 1 milyon kişiye düşen ölüm sayısında İsviçre 7’nci sırada yer alıyor. İsveç önündeki 6 ülke ise San Marino, Belçika, Andorra, İngiltere, İspanya ve İtalya.





İsveç, toplamda 5 bin 443 ölümle, dünyada bu alanda 17’nci sırada yer alıyor. Ülkede şu ana dek tespit edilen vaka sayısı ise 73 bini aşmış durumda.





Geçtiğimiz günlerde, İsveç’te hükümetin koronavirüsle mücadele stratejisini gözden geçirmeye karar verdiği basına yansımıştı. Bu kapsamda hükümet, İsveç Savunma Araştırmaları Ajansı'nı (FOI) alınan tedbirlerin analizi için görevlendirdi.





İNGİLİZ PROFESÖR: BAĞIŞIKLIK UZUN SÜRMEYEBİLİR





Bu arada İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan immünoloji profesörü Danny Altmann, koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın, beklendiği kadar etkili olamayabileceğine dönük bir yorumda bulundu.





CNBC'ye konuşan profesör Altmann, “Bağışıklık oldukça kırılgan gözüküyor. Bazılarında bulunan antikorlar birkaç içerisinde yok olacakmış gibi duruyor. Bu sırtınızı dayayacağınız bir şey değil” ifadelerini kullandı. Altmann, koronavirüs enfeksiyonlarının olduğu kasaba ve şehirlerde nüfusun sadece yüzde 10 ila yüzde15'inin bağışıklık kazanacağını söyledi.





İkinci dalga halinde ilk dalgada Covid-19'a yakalananların da risk altında olabileceğine dikkat çeken Altmann, durumun “çok, çok korkutucu” olduğu konusunda uyarı yaptı.