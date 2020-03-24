Samanyolu Haber /Gündem / Hesaplamaya göre bir kişi 59 bin kişiye Koronavirüs bulaştırabilir /24 Mart 2020 00:11

Hesaplamaya göre bir kişi 59 bin kişiye Koronavirüs bulaştırabilir

University College London İnsan Sağlığı ve Performans Enstitüsü Müdürü Profesör Hugh Montgomery tarafından yapıldığı ifade edilen hesaplamaya göre Koronavirüs taşıyan bir kişi tam 59 bin 59 kişiye bu virisü bulaştırabilir.

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University College London İnsan Sağlığı ve Performans Enstitüsü Müdürü Profesör Hugh Montgomery, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Koronavirüs'ün gripten üç kat daha bulaşıcı olduğunu ve bu nedenle çok daha geniş bir alana, çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre; yoğun bakım uzmanı Prof. Montgomery, ortaya koyduğu yeni verilerle, bir kişinin potansiyel olarak kaç kişiye virüs bulaştırabileceğini hesapladı.

"Bir kişi 59,059 kişiye Koronavirüs bulaştırabilir"

Montgomery'e göre, normal bir grip enfeksiyonuna sahipsek, bunu ortalama 1,3 kişiye bulaştırabiliriz. Bu, onların da gribi aynı sayıda kişiye bulaştırabileceği anlamına gelir. Bu 10 defa gerçekleştiğinde çıkan sonuç 13,786'dır. Oysa Koronavirüs normal gripten 3 kat daha bulaşıcıdır ve bir kişi virüsü 3 kişiye bulaştırma potansiyeli taşır. Bu 10 defa gerçekleştiğinde ise çıkan sonuç 59,059'dir.



Profesör Montgomery insanları ayrıca, Koronavirüs'ün herkesi ilgilendiren bir problem olduğunun altını çizerek insanları sorumlu davranmaya davet etti.
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