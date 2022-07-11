Samanyolu Haber /Gündem / Yapım şirketlerindeki arama 32 gün sürdü /11 Temmuz 2022 10:51

Yapım şirketlerindeki arama 32 gün sürdü

Diyarbakır’da gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında baskın düzenlenen yapım şirketlerindeki arama, 32 gün sonra sona erdi. Baskınlarda, şirketlerdeki tüm dijital malzemelere el konuldu.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Diyarbakır’da gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında 8 Haziran’da JINNEWS, Pel, Piya ve Ari prodüksiyon şirketleri ile gazetecilerin evlerine baskın yapılmıştı. Piya ve Ari prodüksiyon şirketlerindeki polis araması 32 gün sonra sona ererken, baskınlarda ajans ve yapım şirketlerindeki tüm dijital malzemelere el konuldu. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, arama sonrası avukatlara polis tarafından teslim tutanağı verilirken, el konulan malzemelerin listesini verilmedi. Arama sonrası şirket çalışanlarının yaptığı ilk incelemede, yapım şirketlerinde bulunan 19 kameraya, tüm bilgisayar kasalarındaki harddisklere, stüdyolardaki ses mikserleri ve yaka mikrofonlarına, reji bölümündeki bilgisayar kasalarına ve kimi bilgisayarların monitörlerine el konulduğu tespit edildi.
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