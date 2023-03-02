Yaptığı binaları yıkılan müteahhitten pes dedirten savunma: “Acemiliğimize geldi”

Hatay’da onlarca kişiye mezar olan Rende Sitesi’nin sahibi Sedat Rende’nin depremde beş yakınını kaybeden Ali Şenak’a yıkılan binalarla ilgili kusurlarının bulunmadığını belirterek, “Yıkılan iki blokta da statik hesabında yanlışlık oldu. Müteahhitlikteki ilk yıllarımızdı, fark edemedik” dediği öne sürüldü.





KIZINI, DAMADINI VE TORUNLARINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden Antakya’da iki bloğu yıkılan Farklı Yaşam Rende sitesi ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Cumhuriyet’in haberine göre; Farklı Yaşam Rende sitesinde kızını, damadını ve en büyüğü beş yaşında 3 torununu kaybeden Ali Şenak, tutuklanan Rende’nin oğlu Sedat Rende ve müteahhit Fevzi Yılmaz’ın kardeşi Cuma Yılmaz ile yaptığı görüşmeleri anlattı.





KUSURLARININ BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

Sedat Rende tarafından ilk olarak 27 Şubat’ta arandığını belirten Şenak, “Sedat Rende görüşmemizde bana Rende ailesi olarak bir kusurlarının bulunmadığını tüm sorumluluğun Fevzi Yılmaz’a ait olduğunu söyledi. Yıkılan iki blokta da statik hesabında yanlışlık olduğunu ve kendilerinin müteahhitlikte ilk yılları olduğu için bu hatayı fark edemediklerini iletti” dedi.





DİĞER YAPTIKLARI BİNALAR DA YIKILDI

Öte yandan Rende grubunun diğer projelerinden Rende Modern evler depremde yıkılırken 12 vatandaş yaşamını yitirdi. Rende Esenpark ise ağır hasarlı durumda.