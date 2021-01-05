Samanyolu Haber /Gündem / Yaptığı intihaller de ifşa olan rektör Bulu 'tezlerini' erişime kapattı /05 Ocak 2021 10:46

Yaptığı intihaller de ifşa olan rektör Bulu 'tezlerini' erişime kapattı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yüksek lisans ve doktora tezi erişime kapatıldı.

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Melih Bulu’nun yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal yani akademik hırsızlık yaptığına yönelik bulgular artarken sosyal medyada iki gündür Bulu'nun tezlerindeki çalıntı kısımla deşifre ediliyor.

Kronoshaber'de yer ala haberde, bunun üzerine harekete geçen Yükseköğrenim Kurumu Tez Merkezi Prof. Dr. Melih Bulu’nun yüksek lisans ve doktora tezlerini ulaşıma kapattı. Tez merkezi yazarın talebi doğrultusunda tezi erişime kapatıyor. Normalde tezler bitince yazarları en fazla üç sene erişime kapalı tutabiliyor.

Üç sene sonunda tüm tezler erişime açık hala geliyor ve buna YÖK’ün sitesinden herkes erişebiliyor. YÖK tez arama sayfasında Melih Bulu’nun tezleri okunmak istendiğinde şu cevap çıkıyor: “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.”

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