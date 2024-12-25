Samanyolu Haber /Gündem / Yaptığı işkence ve hipnozla tanınan bamya lakaplı Ahmet Zeki Üçok İYİ Parti’den istifa etti /25 Aralık 2024 11:41

Yaptığı işkence ve hipnozla tanınan bamya lakaplı Ahmet Zeki Üçok İYİ Parti’den istifa etti

Kamuoyunda 'hipnoz ve işkenceyle' ifade alma davasıyla bilinen eski Askeri Hakim Ahmek Zeki Üçok, törenle katıldığı İYİ Parti üyeliğinden istifa etti.

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2022 yılında İYİ Parti’ye katılan ve Meral Akşener’in danışmanı olan Ahmet Zeki Üçok, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Velev'de yer alan habere göre Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti’ye törenle katılmış ve ardından genel başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Milletvekili seçilemeyen Üçok, yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunmuş ve bunun sosyal medya hesaplarından dile getirmişti. Genel başkan yardımcılığı görevinden de alınan Üçok, uzunca bir süredir partide hiç bir görevi bulunmuyordu.

Üçok, İYİ Parti’den ayrıldığın sosyal medya hesabından “Yaklaşık iki yıldır üyesi olduğum İyi Parti’den ayrıldım. Bugüne kadar göstermiş oldukları teveccühten dolayı İYİ Parti’nin değerli seçmenlerine çok teşekkür eder saygılar sunarım” ifadesini kullandı.

Üçok, ülke gündemine Kayseri’de işkence ve hipnoz ile ifade almada gündeme gelmiş ve 7,5 yıl hapis cezası almıştı.
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