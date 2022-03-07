Yaptırım kararlarının muhatabı Rusya'dan 'dost olmayan ülkeler' listesi

Rusya hükümeti, ülkeye, şirketlerine ve vatandaşlarına karşı düşmanca eylemlerde bulunan yabancı ülke ve bölgelerin listesini onayladı. Listede yer alan ülkelerin borçlar Rus Rublesi ile ödenecek.





Rus haber sitesi TASS'ın aktardığına göre; hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, ABD, Kanada, AB ülkeleri, Birleşik Krallık (Jersey, Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık dahil), Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Lihtenştayn, Monako, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya ve ayrıca Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan yer alıyor.





Listede adı geçen ülke ve bölgelerin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulayan veya yaptırımları savunan ülkeler olduğu belirtiliyor.





Rusya, kararnameyle birlikte temerrütleri önlemeyi amaçlıyor. Kararname kapsamında, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek.





RUSYA, BATILI ÜLKELERİN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞILIK VERİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ





Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal saldırısının ardından Batılı ülkeler art arda yaptırım kararı almıştı. 'Tarihin en büyük yaptırımlarını' hayata geçireceklerini kaydeden ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler Rusya’ya ekonomik, sosyal, kültürel ve kişisel yaptırımlar açıklamaya devam ederken Rusya, söz konusu hamlelere karşılık verileceğini açıklamıştı.





AB'nin Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı almış, kararla birlikte Rusya'nın 640 milyar doları bulan rezervlere erişim kesilmişti. Ayrıca bazı Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasına karar verilmişti. AB'nin yaptırım listesinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer alıyor.





Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden da aralarında VTB'nin de bulunduğu 4 Rus bankasına yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Biden, yaptırım uygulanan bankaların ABD'de 1 trilyon dolardan fazla varlıkları olduğunu kaydetmişti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlara "ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde" güçlü bir yanıt vereceğini duyurmuştu. Açıklamada, "Rusya, yaptırım maliyetleriyle birlikte kendisine verilen zararı en aza indirebileceğini kanıtladı. Yaptırım baskısı, çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunma kararlılığımızı etkileyemez" ifadelerine yer verilmişti.