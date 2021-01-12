Samanyolu Haber /Gündem / "Yaptırım kesin" dediğinde salon buz kesti /12 Ocak 2021 10:32

"Yaptırım kesin" dediğinde salon buz kesti

İstanbul'da Türk-Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi sebebiyle yaptırım uygulanacağını söylediğinde salon adeta buz kesti.

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Gazeteci Murat Yetkin Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) yönetim kurulu üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i 8 Ocak’ta İstanbul’da ağırladığını belirtti. 

Şahsi blogunda toplantı hakkında bir makale yayımlayan Yetkin, “Toplantıya katılan TAİK yönetim kurulu üyeleri ABD Büyükelçisinin özellikle 'yaptırım kesin' demesi ve katı üslubuyla adeta buz kesti.” ifadelerini kullandı.

Makalede, "Ortalığın buza kestiği toplantı sonrası bazı katılımcıların 'Bu büyükelçi Pompeo’nun adamı, yerine gelecek olanla çalışırız' görüşünü dile getirdiği de kulise yansıdı." tespitinde bulunuldu.  

İŞ DÜNYASI NASIL BİR BÜYÜKELÇİ BEKLİYOR Kİ!

Makalede ekseriyeti aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi olan işadamlarının şaşkınlığına şaşıran Yetkin şu soruları yöneltti: "Erdoğan’ın Washington’a ilk kez bir siyasetçiyi, Murat Mercan’ı büyükelçi atadığı bir dönemde iş dünyası nasıl bir ABD büyükelçisinin kendilerine daha yararlı olacağını düşünüyor acaba? Ya da Biden’ın ABD’yi yeniden 'kurumlar devleti' haline getirmekten söz ettiği bir dönemde Erdoğan’ın her sorunun (bakanlıklar gibi) kurumlara değil kendisine getirilmesi isteğiyle iş dünyası nasıl başa çıkabilir?" 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David Satterfield

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞİKLER BELLİ

"Sorun ekonomik değil ki, sorun siyasi. En tepeden çözülebilecek kadar siyasi." ifadelerinin kullanıldığı makakelede, "İş dünyası Ankara’nın Biden yönetimine ne kadar hazır olduğunu dahi tam bilemiyor. Erdoğan’ın bu noktadan sonra S-400’de geri adım atması çok zor. Kilit sorun ise Rusya’dan alınan S-400 füzeleri." denildi. 

Makalede, "Eşikler belli: 20 Ocak’ta Biden görevi devralacak. 17 Şubat’ta NATO toplantısı, 25 Mart’ta Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi yapılacak. Hareketli haftalar, aylar var önümüzde. İş dünyası da Covid salgınıyla hızlanan değişimi, işlerin eskisi gibi yürümediğini artık anlamalı." tespitinde bulunuldu.
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