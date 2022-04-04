Yaptırım savaşı uzaya sıçradı!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrası ABD öncülüğündeki Batı'nın Rusya'ya başlattığı yaptırımlar uzaya sıçradı.





Rusya- Ukrayna savaşı 40'ıncı güne girilirken Moskova, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kaldırılıncaya kadar Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) iş birliğini sonlandıracağını duyurdu.





Rus basınına göre, Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Rogozin, yörünge laboratuvarında artık NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da dahil olmak üzere ortaklarıyla çalışmayacağını söyledi.





Dmitry Rogozin, yaptığı açıklamada Kremlin'e mevcut projelerin tamamlanması için bir zaman çizelgesi sunacağını söyledi.





ISS'deki çoğu astronot şu anda Rus Soyuz uçuşlarında Dünya'ya dönüyor, ancak Elon Musk'ın SpaceX Crew Dragon'u da şimdi mürettebatı uzay istasyonuna taşıyor ve 2020'deki ilk yolculuğundan bu yana dört ziyaret gerçekleştirdi.









Mevcut ekip üç Amerikalı (Kayla Barron, Thomas Marshburn, Raja Chari), üç Rus (Oleg Artemyev, Denis Matveev, Sergey Korsakov) ve bir Alman'dan (Matthias Maurer) oluşuyor.





Soğuk Savaş sonrası yumuşamanın bir sembolü olan ISS, ABD tarafından gelen yaşam desteği ve Rusya tarafından Dünya'ya düşmesini engelleyen itiş gücü ile iki kritik bölüme sahip.