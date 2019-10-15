Yaptırım tasarısını hazırlayan Graham: Trump'un kararını destekliyorum

Senatör Graham, ABD Hazine Bakanlığı'nın Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara destek mesajı verdi.







Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapan isimlerin başında gelen ve Kongre'ye bu yönde bir tasarı sunan Senatör, yaptığı açıklamada, yaptırım kararını 'güçlü şekilde' desteklediğini belirtti.





ABD Başkanı Donald Trump'ın 'kazan-kazan anlayışı' uyarınca Türkiye'ye 'stratejik zararı geri alma şansı' verdiğini savunan Graham, "Umarım uzanan bu eli kabul ederler. Ateşkes oluncaya ve bu katliam durana kadar yaptırımlar devam etmeli ve zamanla artmalı" ifadelerini kullandı.





Graham, Demokrat ve Cumhuriyetçi meslektaşlarına da 'Türkiye'nin Suriye'deki saldırısına karşı ses çıkarmaya devam etme' ve 'Başkan Trump'ın felç edici yaptırımlar uygulama konusundaki çabalarına destek verme' çağrısı yaptı.





ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı duyurulan açıklamada, "Bu bakanlık ve yetkililerin belirlenmesi, Türk hükümetinin bölgenin barışı, güvenliğini ve istikrarını daha da bozan eylemlerinin bir sonucudur. Gerekirse ilave yaptırımlar uygulamaya hazırız" ifadeleri yer almıştı.