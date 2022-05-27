Samanyolu Haber /Dünya / Yaptırım uygulanan Rusya ve İran arasında takas dönemi mi başlıyor? /27 Mayıs 2022 23:49

Yaptırım uygulanan Rusya ve İran arasında takas dönemi mi başlıyor?

Birçok ülke tarafından farklı gerekçelerle yaptırımların uygulandığı iki ülke olan Rusya ve İran'ın ekonomik olarak takas sistemi üzerinden ticaret yapabileceği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İran Ticaret ve Sanayi Bakanı Reza Fatemi Amin, Rusya'ya çelik karşılığında araba yedek parçaları ve doğalgaz türbinleri verebileceklerini söyledi.

Batı'nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya alan Rusya ile İran, ticari ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.

İran Ticaret ve Sanayi Bakanı Reza Fatemi Amin, yaptığı açıklamada, metal ve madencilik sektöründe kullanmak üzere hammadde tedarik etmek için Rusya ile takas yöntemini kullanacaklarını belirtti.

Tahran'daki İran-Rusya ortak ekonomik ve ticari işbirliği komisyonunun oturum aralarında basın mensuplarına konuşan Fatemi Amin, ülkesinin artan iç talebi karşılayabilmek için Rusya'dan çinko, kurşun ve alüminyum ithal etmesi gerekeceğini dile getirdi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yaptırım uygulanan Rusya ve İran arasında takas dönemi... Sonraki Haber >>

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

Hz Mevlana ajan mıydı?

Hz Mevlana ajan mıydı?

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:39:39