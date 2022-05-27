Yaptırım uygulanan Rusya ve İran arasında takas dönemi mi başlıyor?

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İran Ticaret ve Sanayi Bakanı Reza Fatemi Amin, Rusya'ya çelik karşılığında araba yedek parçaları ve doğalgaz türbinleri verebileceklerini söyledi. İran Ticaret ve Sanayi Bakanı Reza Fatemi Amin, Rusya'ya çelik karşılığında araba yedek parçaları ve doğalgaz türbinleri verebileceklerini söyledi.





Batı'nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya alan Rusya ile İran, ticari ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.





Tahran'daki İran-Rusya ortak ekonomik ve ticari işbirliği komisyonunun oturum aralarında basın mensuplarına konuşan Fatemi Amin, ülkesinin artan iç talebi karşılayabilmek için Rusya'dan çinko, kurşun ve alüminyum ithal etmesi gerekeceğini dile getirdi.









İran Ticaret ve Sanayi Bakanı Reza Fatemi Amin, yaptığı açıklamada, metal ve madencilik sektöründe kullanmak üzere hammadde tedarik etmek için Rusya ile takas yöntemini kullanacaklarını belirtti.