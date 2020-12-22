Samanyolu Haber /Dünya / Yaptırımı Bitcoin'le deliyorlar /22 Aralık 2020 10:44

Yaptırımı Bitcoin'le deliyorlar

Venezüella'nın, tek taraflı ABD yaptırımlarının ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmak için Türkiye ve İran dahil olmak üzere müttefik ülkelerdeki şirketlere Bitcoin ile ödeme yaptığı bildirildi.

SHABER3.COM

Venezüella, ABD tarafından uygulanan yaptırımların ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmak üzere alternatif yöntemler geliştiriyor.

Bitcoin.com'un Venezüella merkezli haber sitesi Runrun.es'ten aktardığı habere göre ülke, Türkiye ve İran başta olmak üzere müttefik ülkelerdeki şirketlerden yaptığı alımların ödemesini, yaptırımları atlatabilmek için Bitcoin ile yapıyor.

Haberde, Venezüella Merkez Bankası'ndan kaynakların aktardığı; Venezüella ordusunun, yakın zamanda açılışı yapılan kripto para madenciliği merkezinde aktif olarak kripto para elde ettiği bilgisi yer alıyor.

Maduro doğruladı

Öte yandan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı açıklamada söz konusu bilgiyi doğruladı.

"İran veya Türkiye gibi müttefik ülkelerdeki şirketlere ödemeler Bitcoin ile yapıldı" diyen Maduro, ülkenin abluka karşıtı kanununun, dünya üzerinde 'kamu ya da özel sektörde kullanılan tüm para birimlerini iç ve dış ticarette kullanılmasına izin verdiğini kaydetti.

Venezüella lideri, ayrıca 'bazı önemli projelerin' de halihazırda geliştirme aşamasında olduğunu dile getirdi.
Maduro'nun sözünü ettiği yasa, ekim ayında Kurucu Meclis tarafından onaylanmıştı. Kanun, ABD tarafından uygulanan yaptırımların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlamak için çok çeşitli araçlar sunuyor.

Sadece Venezüella değil

Runrun.es'e göre sözgelimi kanun, devlet başkanı ve hükümete kripto paraların kullanımı da dahil olmak üzere finansal mekanizmaların oluşturulması talimatı verme yetkisi sağlıyor.

Bununla birlikte Venezüella, yaptırımları atlatmak için kirpto para birimlerini kullanan tek ülke değil. İran da özellikle Trump yönetimi tarafından uygulanan yaptırımlara karşı benzer yöntemler kullanıyor.
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