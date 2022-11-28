Yaptırımlar Akkuyu Nükleer Santrali’ne engel olacak mı?

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, Soçi’de düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarında Batı’nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) finansmanında sorun oluşturmayacağını söyledi.







Yaklaşık 5 gigavat kapasiteli Akkuyu NGS'nin 4 reaktörün aynı anda inşa edildiği dünyadaki tek saha olduğunu ifade eden Komarov, Akkuyu'nun şu an dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi olduğunu sözlerine ekledi.





İnşaat sahasında 20 binden fazla kişinin çalıştığını, projenin şu anda en aktif aşamasının yürütüldüğünü söyleyen

Rus uzman, 2023’te birinci ünitenin ana inşaat işinin tamamlanması ve nükleer yakıtın getirilmesi gerektiğini söyledi