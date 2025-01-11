Yaptırımlar Rusya’ya fakat benzin fiyat artışı ABD’de!

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Bu pakette, Gazprom Neft, Surgutneftegaz, bu şirketlerin birçok yan kuruluşu, İngosstrah, AlfaSigorta ve 180’den fazla gemi yer aldı. Beyaz Saray, bu yaptırımların Rusya’nın enerji sektörüne yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı ve etkili yaptırımlar olduğunu ifade etti.



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımların ABD’deki benzin fiyatlarını hafifçe artıracağını söyledi.

Associated Press tarafından yayınlanan konuşmasında Biden, fiyat artışının galon başına 3-4 sent (yaklaşık 3,8 litre) seviyesinde olmasını beklediğini belirtti.



Geniş kapsamlı en ciddi yaptırımlar



10 Ocak’ta ABD, Rus enerji sektörüne yönelik bugüne kadarki “en ciddi” yaptırımları uygulamaya koydu. Yaptırımlar, Rusya’nın en büyük dört petrol üreticisinden ikisi olan Gazprom Neft ve Surgutneftegaz ile bu şirketlerin onlarca iştirakini kapsıyor. Ayrıca dünya genelinde Rus petrolünü ticaretini yapan birçok şirket ve 180’den fazla petrol tankerini de hedef alıyor. ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların “Rus petrol ticaretiyle ilişkili riskleri önemli ölçüde artırdığını” açıkladı.



İngiltere takip etti



Benzer şekilde, İngiltere de Gazprom Neft ve Surgutneftegaz şirketlerine yönelik yaptırımlar uyguladı. İngiliz yetkililer, bu şirketleri “Rus petrol devleri” olarak tanımlarken, ikisinin birlikte günlük 1 milyon varilden fazla petrol ürettiğini ifade etti.



Rusya Ekonomisi Üzerindeki Tartışma



Rusya, bu yaptırımları yasa dışı olarak nitelendirdi. Gazprom Neft yetkilileri, son iki yıldır bu tür olumsuz senaryolara hazırlandıklarını ve yaptırımların “meşru olmayan, dayanaksız ve serbest rekabet ilkelerine aykırı” olduğunu belirtti.



Biden, yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde “derin bir etki” yaratacağını söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonominin yaptırımlara rağmen tüm zorlukların üstesinden geldiğini ve yaptırımların beklenen etkiyi göstermediğini ifade etti. Bu yeni yaptırımların hem uluslararası enerji piyasaları hem de ABD iç piyasasındaki etkisi yakından izleniyor.