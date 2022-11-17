Yaptırımlar Rusya'yı vurdu: Ekonomideki daralmıştık belirginleşiyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkedeki ekonomik durumun kötüye gitmesine hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerine seslenen Nabiullina, "Ülkedeki durumu dikkatli bir şekilde değerlendirmek ve kötüleşmesine hazırlıklı olmak gerekiyor." dedi.





Bugün Rusya'da enflasyonun kontrol altına alındığını, benzer ekonomilerle kıyaslandığında fiyat artışlarının bazı istisna ülkeler hariç, farklı olmadığını söyleyen Rusya Merkez Bankası başkanı, mevcut durumun daha da kötüleşebileceğini, ülke olarak ekonomide yapısal bir yeniden yapılanma zorunda olduklarını vurguladı.





Rusya’dan rekor para çıkışı





Ülkeden çıkış yapan insan sayısı ve ekonomideki güvensizliğin artması Rusya’dan rekor para çıkışını getirdi. Bu yılın ilk 9 ayında Rus vatandaşlarının yabancı bankalardaki mevduatı ikiye katlanarak 63,1 milyar dolara ulaştı.





RIA Novosti'nin Merkez Bankası verilerine dayandırdığı habere göre, yılın başından bu yana Rus vatandaşlarının yabancı bankalardaki mevduatı ikiye katlanarak 63,1 milyar dolara ulaştı. Sadece bu yılın Eylül ayında, Ruslar yabancı mevduatlara 6,7 milyar dolarlık rekor bir transfer yaptı.

Ukrayna'da askeri operasyonun başlamasının ardından Rusya Federasyonu vatandaşları aktif olarak yabancı bankalara para aktarmaya başladı.





Yaptırımlar ulaşım sektörünü vuruyor





Ülke genelinde, yaptırımlar ve bileşenlerle ilgili sorunlar nedeniyle toplu taşıma hatları yüzde 4 ve otobüs sayısı yüzde 7 azaldı. Yaptırımlar nedeniyle bu yıl Rusya’da ülke içi toplu taşıma hatlarından 200’ü kapatıldı.

2022 yılı boyunca 84 büyük Rus şehirlerinde belediye yetkilileri, yedek parça ve araç eksikliği yüzünden toplam 190 otobüs hattı ve on troleybüs hattı dahil olmak üzere 200 kara toplu taşıma güzergahını toplu taşımadan çıkardı.





Rusya Federasyonu Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaştırma Özel Temsilcisi Sergey İvanov, ülkedeki uçak parçaları sıkıntısı ile ilgili durum hakkında da bilgi verdi. Yetkiliye göre AB'nin havacılık malları ve teknolojilerinin ihracatına ilişkin yasağının ardından Rusya'da havacılık, yol ve diğer ulaşım ekipmanı stokları üç yıl daha yeterli olabilecek.





26 Şubat'ta Avrupa Birliği, havacılık ve uzay endüstrisi için Rusya'ya mal ihracatı yasağı getirdi ve ayrıca Rusya’da kirada olan uçakların 28 Mart'a kadar tedarik eden şirketlere iade edilmesini talep etti. Yasak ayrıca sigorta ve bakımı da içeriyor. Rus havacılık şirketinden bazıları Rusya'da sertifikalı olmayan Boeing 737-8 MAX yolcu uçaklarını geri iade için izin istediler.