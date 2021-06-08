Samanyolu Haber /Dünya / 'Yaptırımlar yürürlükte kalabilir' mesajı /08 Haziran 2021 20:50

'Yaptırımlar yürürlükte kalabilir' mesajı

İran'a uygulanan yaptırımlar konusunda bir açıklama yaptığı belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İran davranış değişikliğine gidene mevcut birçok yaptırımın yürürlükte kalmaya devam edebileceğini ifade ettiği aktarıldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ve ABD nükleer anlaşmaya geri dönse bile, Tahran'a yönelik yüzlerce yaptırımının yürürlükte kalacağını tahmin ettiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmiş, 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini duyurmuştu.

"İran davranış değişikliğine gidene kadar yaptırımlar yürürlükte kalır"

Blinken açıklamasında, "JCPOA'ya geri dönülse bile, Trump yönetimi tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere yüzlerce yaptırımın İran davranış değişikliğine gidene kadar yürürlükte kalacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

İran hükümeti ise geçtiğimiz aylarda ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüş koşulu olarak yaptırımların "adım adım" değil tümden kaldırılmasını istemişti.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, nükleer anlaşmayı yeniden işler hale getirmek için sürdürülen görüşmelerin devletin en üst düzeyinde alınan kararlar doğrultusunda yapıldığını ve 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında da Tahran'ın anlaşmanın uygulanmasına ilişkin tutumunun değişmeyeceğini belirtti.
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