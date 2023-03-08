Yaptırımlara rağmen Şaşırtıcı veriler: Rusya ile rekor ticaret artışı

SAMANYOLUBAER.COM- MOSKOVA





Avrupa Birliği bir yandan Rusya’ya 10 ayrı yaptırım paketi uygularken diğer yandan da anlaşılmaz şekilde rekor ticareti gerçekleştirdi.





Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi savaşa rağmen 2022 yılında rekor kırarak 258,6 milyar euro ile son 8 yılın en yüksek rakamına ulaştı.





Bu ticari hacimde ise büyük rakam Rusya'nın AB ülkelerine ihracatı oldu ve 203,4 milyar euro ile son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.





Rus haber ajansı RIA Novosti’nin, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayandırarak yaptığı haberine göre, Rusya’dan AB’ye mal ihracatı geçen yıl dörtte bir oranında artarak 203 milyar 400 milyon euro’yu buldu.

Daha önce en yüksek rakam, 2012 yılında 203 milyar 600 milyon euro olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan AB ülkelerinden Rusya’ya ihracat 55 milyar 200 milyon euro ile 2005’ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.





Ancak bu düşüşe rağmen Rusya-AB ticareti, 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ticaret, son bir yılda yüzde 2.3 büyüyerek 258 milyar 600 milyon euro oldu. AB’nin Rusya’yla ticaretteki açığı 2022 sonu itibariyle 148 milyar 200 milyon euroya çıktı. Bu rakam, 2021’de kayda geçenin iki katı.





Yıl sonunda AB'nin uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde ithalattaki düşüş bir önceki yılın aynı dönemine göre %48'e ulaştı.





AB ülkeleri, Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımları keskin bir şekilde sıkılaştırdı. AB şimdiden 10 kısıtlama paketi getirdi, en sonuncusu da dahil, AB Rusya'ya yaptığı ihracatın neredeyse yarısına (%49) yaptırım uyguladı. En son kısıtlamalar, 11,4 milyar Euro değerindeki AB ihracatını kapsıyor (2021 verileri), bu da kısıtlanan ihracatın toplam miktarını 43,9 milyar Euro'ya çıkarıyor.