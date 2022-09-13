Yaptırımlara tepki gösteren Putin: Batıya gaz, petrol, kömür sağlamayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine tepki gösterdi. Putin, batılı ülkelere gaz, petrol, kömür, sağlamayacaklarını kaydetti.
Rusya’nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumunun genel kurul toplantısında konuşan Putin, “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak” ifadelerini kullandı.
Rus gaz devi Gazprom ise, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa’ya yeniden açılmayacağını açıkladı.