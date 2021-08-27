Yaralı ABD'li askerler Almanya'ya ulaştı

Kabil'deki havalimanı yakınlarındaki Baron Hotel önünde ikinci bir patlamanın olduğu haberlerini yalanlayan Taylor, "Abbey giriş kapısındaki patlama ile ilgili daha çok detayı paylaşacağız ancak Baron Hotel'de ya da yakınlarında ikinci bir saldırı olduğuna inanmıyoruz. Sadece bir intihar bombacısı vardı. Bu haberlerdeki yanlışlık nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz ama bu tarz olaylarda kafa karışıklığı olması normal" dedi.







Taylor, dünkü patlamada 13 Amerikan askerinin yaşamını yitirdiğini belirterek, yaralı askerlerin Almanya'ya transfer edildiğini söyledi.