Samanyolu Haber /Gündem / Yaralı askerler: Nokta atışı ile iki dalga saldırıyla vurulduk /29 Şubat 2020 11:44

Yaralı askerler: Nokta atışı ile iki dalga saldırıyla vurulduk

İdlib'de yaralanan askerleri Hatay'da ziyaret eden CHP heyeti, askerlerin saldırısı esnasında savunmasız kaldıklarını ve nokta atışı ile vurulduklarını kaydetti.

SHABER3.COM

İdlib’de 33 askerin şehit edilmesinin ardından önceki gün gece saatlerinde Hatay’a giden ve incelemelerde bulunan CHP heyeti, yaralı askerlerin saldırı esnasında savunmasız kaldıklarını ve nokta atışı ile vurulduklarını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve Serkan Topal’dan oluşan heyet Hatay’da yaralı askerlerin bulunduğu Antakya Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak gaziler ve aileleri ile görüştü.

Yaralı askerlerin genel durumunun iyi olduğunu ve bir iki gün içinde taburcu edilebileceğini anlatan Suzan Şahin, “Gazilerimizin tamamını ziyaret ettik. Kiminde kol kırığı, ayak kırığı var. Ama sağlık durumları ve moralleri iyi. Durumu mühim olan gazilerimiz ise GATA’ya gönderildiği için görüşme şansımız olmadı” dedi. Şahin, “Bombardıman altında kaldıklarında savunmasız kalmışlar. İlk bombardımanın ardından sığındıkları yerde toparlanmaya çalışırken ikinci saldırı gerçekleşmiş. Yani nokta tayini atış yapmışlar”diye konuştu.  

Mehmet Güzelmansur da, “Burada yaşayan yurttaşlar bir an önce barışın gelmesi için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yaralı askerler: Nokta atışı ile iki dalga saldırıyla... Sonraki Haber >>

TRT Ekranlarında ilginç sözler

TRT Ekranlarında ilginç sözler

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:21